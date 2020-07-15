Женералитат одобрил смягчение режима осужденным каталонским политикам

Правительство Каталонии разрешило тюрьмам смягчить режим отбывания наказания политиками, осужденными за подготовку и проведение в 2017 году референдума о независимости этого испанского региона. С соответствующим предложением в начале июля выступили комиссии, в ведении которых находится вопрос об условиях пребывания заключенных в исправительных учреждениях.

Как отмечают местные СМИ, этот вопрос был поднят всего через 9 месяцев после того, как Верховный суд вынес свой вердикт, приговорив девять политиков к лишению свободы на довольно длительные сроки (до 13 лет). Впрочем, еще тогда было понятно, что Ориолу Жункерасу, Раулю Ромева, Жорди Куишару и другим не придется отбывать эти сроки полностью. Глава Женералитата и другие сторонники отделения Каталонии от Испании, находящиеся у власти, неоднократно заявляли, что сделают все возможное, чтобы освободить "политических заключенных".

К началу марта 2020 года все они добились права покидать стены тюрем, чтобы работать волонтерами в различных учреждениях. Из-за пандемии коронавируса эта возможность была для них затем закрыта, но теперь политики могут получить еще больше свободы. Женералитат поддержал предложение тюремных комиссий, отметив "низкий уровень риска рецидива".

Если прокуратура не вмешается, ведь только в суде можно оспорить это решение, политики получат различные поблажки. Комиссии определят для каждого из них свои условия дальнейшего отбывания наказания.

В пенитенциарной системе Испании существует четыре режима отбывания наказания. Первый - самый строгий, предполагающий максимальное ограничение свободы. Второй - обычный. Третий, который и собираются установить каталонским политикам, имеет множество разновидностей. Заключенным могут разрешить уходить домой на выходные, предоставлять отпуск или вообще отпустить, обязав носить браслет слежения. Четвертый режим позволяет осужденному вести практически обычную жизнь, лишь регулярно отмечаясь в правоохранительных органах (так называемая условная свобода). По закону, условия заключения должны пересматриваться каждые полгода, примерное поведение позволяет заключенным существенно облегчить себе жизнь.

1 октября 2017 года в Каталонии, несмотря на запрет Конституционного суда Испании, прошел референдум о независимости. За отделение проголосовали около 90 процентов пришедших на избирательные участки. После того, как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Лидеры националистов были арестованы и через два года осуждены на длительные сроки (правда, экс-глава Женералитата Карлос Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия).