В Египте в священной горе Абидоса обнаружены загадочные камеры

В Египте группа археологов, возглавляемая Мохаммедом Абд аль-Бадя, обнаружила серию загадочных отверстий, вырезанных на большой высоте в священной скале неподалеку от древнего города Абидоса. Исследование показало, что они являются входами в загадочные камеры.

Краткий отчет об исследовании появился на сайте Министерства по делам древностей Египта. Сообщается, что группа археологов обследовала восьмикилометровый участок к югу от Абидоса. Она должна была задокументировать следы присутствия человека в священной долине в различные эпохи.

В ходе работ археологи обратили внимание на странные отверстия, которые расположены на скалистом склоне священной горы. Они выстроены в линию. Уже это навело ученых на мысль о том, что отверстия являются рукотворными. Чтобы добраться до них и заглянуть внутрь, ученым пришлось использовать альпинистское снаряжение.

Выяснилось, что отверстия ведут в загадочные камеры, вырубленные внутри скалы. Примечательно, что некоторые отверстия являются входами в только в одну камеру, в то время как другие ведут в камеры "многокомнатные". Последние состоят из двух, трех и пяти камер.

Ученые предполагают. что эти странные сооружения имели древнее религиозное значение. Хотя пока трудно сказать, как именно их использовали. Высота камер не превышает 1,2 метра. Они не имеют декоративной отделки, однако в некоторых из них были обнаружены небольшие ниши и даже скамейки. В полу кое-где найдены круглые углубления.

Часть камер, как показало обследование, были вырублены из естественных тоннелей, которые в горе прорезала вода. Также были обнаружены колодцы, похожие на шахты, вероятно, очень глубокие. Обследовать их пока не удалось, так как они завалены камнем.

Археологи не нашли никаких свидетельств захоронений внутри какой-либо из камер. Очевидно, что эти сооружения не были захоронениями. Однако в одной из комнат исследователи обнаружили настенную надпись. Она содержит имя некоего Хуусу-н-Хора, его матери Аменирди и бабушки Нес-Хора.

Эти имена, а также керамика, найденная в камерах, позволили предположить, что данный комплекс, вероятно, относится к периоду правления династии Птолемеев (332-30 гг. до н.э.). Единственное украшение, обнаруженное командой, состоит из двух маленьких, но необычных фигур, вырезанных в скале с одной стороны у одного из входов.

Ученые планируют провести здесь полномасштабное полевое исследование.