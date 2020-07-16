Абрамченко: Экологические штрафы должны быть "окрашены"

Обеспечение справедливого зачисления средств за причиненный экологический вред и соответствующий федеральный контроль станут логичным следствием усиления ответственности за ликвидацию последствий в случае экологических ЧС, считает зампред правительства Виктория Абрамченко.

Законопроект с предложениями по изменению норматива зачисления средств в бюджет при возмещении вреда, причиненного водным объектам федеральной собственности, уже принят во втором чтении Госдумой.

Изменения связаны с необходимостью обеспечить прозрачный и справедливый механизм выполнения обязательств компаний в зависимости от формы собственности объекта, которым нанесен вред, и усилением контроля со стороны федерального центра за выполнением работ по восстановлению экосреды.

"При разборе участившихся в последнее время происшествий мы видим ветхую инфраструктуру, которая просто не модернизируется предприятиями. Отсутствие инвестиций и ответственного отношения компаний приводит к реальным экологическим последствиям и нанесению вреда федеральным водным объектам. Разумеется, в таком случае привлекаются федеральные ресурсы для оперативной локализации и ликвидации последствий. "Латать дыры" начинает федеральный бюджет. Штрафные санкции и последующие платежи должны справедливо возмещаться собственнику объекта, которому нанесен вред. Но средства должны быть "окрашены" и идти исключительно на решение экологических проблем. Существующий порядок этого не позволяет", - сказала Виктория Абрамченко.

Поправки позволят реализовать единый принцип - возмещение ущерба собственнику объекта. В случае нанесения вреда водным объектам, находящимся в федеральной собственности, средства в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет. По всем водным объектам, принадлежащим регионам или муниципалитетам, платежи целиком будут зачисляться в соответствующие бюджеты.