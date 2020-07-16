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Актриса из "Твин Пикс" и Lost Гэйлин Джордж умерла в 55 лет от рака

Новости
    16.07.2020, 12:54
Текст:   Олег Усков

Американская актриса, танцовщица и продюсер Гэйлин Джордж умерла 14 июля - за день до своего 56-летия - в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщила The Mirror со ссылкой на подтверждение от сестры артистки.

Уточнившей, что причиной смерти Джордж стало онкологическое заболевание в терминальной стадии. При этом тяжелый диагноз Гэйлин стал для ее родных большой внезапностью.

Гэйлин Джордж родился в Лос-Анджелесе в 1964 году, выросла на Гавайях, изучала гуманитарные науки в колледже Санта-Моники.

На экранах дебютировала в начале восьмидесятых с музыкальных видео.

В дальнейшем портфолио Джордж - порядка шести десятков проектов: "Команда "А", "Удивительные истории", второй "Робокоп" (Энджи), второй сезон "Твин Пикс" (Нэнси), "На гребне волны", "Звездный путь: Дальний космос 9" и "Звездный путь: Вояджер", "Принц из Беверли-Хиллз", "Зена - королева воинов", "Звездные врата", "Остаться в живых" и так далее.

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