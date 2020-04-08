"Твин Пикс" - 30 лет: как возник главный телесериал в истории

8 апреля 1990 года в эфир американского коммерческого канала ABC вышла первая серия "Твин Пикс". Величайшему телесериалу в истории - кто бы что ни говорил и кто бы что ни снимал - исполнилось тридцать лет.

То, что "Твин Пикс" было суждено произвести подлинную революцию в индустрии, многим стало понятно даже до премьеры - в 1989-м в профильной прессе стали появляться статьи с заголовками вроде "Сериал, который навсегда изменит телевидение".

Телешоу, начинавшееся как типичный многосерийный детектив, вскоре обернулось чем-то совершенно небывалым, отправив криминальную историю - строго по замыслу авторов - на второй план, а штампы телевизионного "мыла" используя в уморительно издевательском ключе. И затянуло в свою мистическую орбиту миллионы зрителей.

Насыщенный всевозможными символами, загадками и тысячами мелких деталей и отличающийся нестандартной "линчевской" манерой повествования сериал заставил быстро разросшуюся фанатскую базу проводить часы в дискуссиях и строить массу теорий, ни одна из которых всё равно не могла стать экстравагантнее, чем сам сюжет и его повороты. И в этом с "Твин Пикс" не мог - и по сей день не может - конкурировать никакой другой телепродукт, хотя армиями преданных поклонников прежде обзаводились и другие телепроекты (взять хотя бы "Стартрек").

А началось всё со знакомства Линча с писателем и сценаристом Марком Фростом, чей вклад в "Твин Пикс" ничуть не менее значителен. После обсуждения нескольких различных задумок - так, увы, и не реализованных - Дэвид и Марк, получившие довольно неожиданное и отнюдь не сразу принятое предложение соорудить что-нибудь вместе для телевидения, начали создавать Твин Пикс - обманчиво тихий городок на самом северо-западе США.

Они нарисовали карту вымышленного населённого пункта в штате Вашингтон и определили его основные объекты, включая загадочные места, связанные с потусторонними силами. В поисках подходящей локации демиурги обнаружили лесопилку, и Линч попросил оператора её поснимать. Через пару месяцев лесопилку снесли, но она стала одним из узнаваемых символов "Твин Пикс", красуясь в открывающих титрах. Без неё сериал невозможно представить так же, как без завораживающей музыки любимого композитора Линча ("Он мне как брат", - пишет режиссёр в своей книге "Поймать большую рыбу") Анджело Бадаламенти.

По свидетельству автора книги "Дэвид Линч. Человек не отсюда" Дэнниса Лима, только пилотный эпизод снимали в похожих на Твин Пикс маленьких городах в Вашингтоне, всё остальное - в павильонах Лос-Анджелеса и на калифорнийской природе. Но накопленного вначале материала оказалось достаточно, чтобы создать ту неповторимую атмосферу уютной американской глубинки, за которую многие и влюбились в сериал.

Смелые эксперименты Линча и Фроста, которые к тому же в ходе второго сезона лишь частично ими контролировались, так как авторы были отвлечены другими проектами (Линч занялся своими великолепными "Дикими сердцем", Фрост готовился дебютировать как режиссёр со "Сторивиллом"), раскрытие главной (изначально) интриги, оттолкнули от сериала значительную часть аудитории, и вскоре руководство канала попросило дуэт "шоураннеров" (такого понятия ещё, правда, не существовало - это ещё раз к вопросу о новаторстве "Твин Пикс") сворачиваться.

Что они и сделали, снова наплевав на все законы формата и оставив, по своему обыкновению, массу вопросов без ответов.

Самые наивные рассчитывали получить ответы в фильме 1992 года "Твин Пикс: Сквозь огонь", но, разумеется, остались с носом. С большим длинным носом и авоськой новых вопросов. Неудивительно, что эта несколько сумбурная картина, показанная на Каннском фестивале, вызвала всеобщую ярость (не лезущий за словом в карман Квентин Тарантино тогда заявил, что Линч "застрял у себя в заднице"). Однако для понимания некоторых событий самодостаточного и запутанного мира "Твин Пикс" "Огонь" даёт массу бесценной информации. И дальнейшее его, мира, развитие многое объяснило - много лет спустя.

А развитие он, конечно, получил - усилиями брата Марка Фроста Скотта, написавшего "Воспоминания специального агента ФБР Дейла Купера", и дочери Дэвида Линча Дженнифер, в перерыве между двумя сезонами выпустившей "Тайный дневник Лоры Палмер". Книги полны любопытных мелочей, некоторые из которых не всегда согласовываются с тем, что мы узнаём из сериала (Дженнифер как-то призналась: она подозревает, что отец её книгу вообще не читал). Впрочем, это для "Твин Пикс" нисколько не критично.

А перед выходом так называемого "третьего сезона" сериала в 2017-м Марк Фрост издал изумительную "Тайную историю Твин Пикс", вывалив на не ожидавших такой радости фанатов гору захватывающих подробностей. А затем добавил к этому небольшое "Последнее досье", перекинув своего рода вспомогательный смысловой мост к "перезагрузке" шоу, разительно отличавшемуся от "оригинала", но сохранившему самое главное - узнаваемый почерк безумного маэстро. И вновь перевернувшему телевидение с ног на голову - пусть это на сей раз заметили не все.

Но это уже совсем новая история. Которая - чем БОБ не шутит? - вполне могла бы получить продолжение. Хотя пока это, увы, звучит слишком круто, чтобы оказаться правдой.