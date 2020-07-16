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16.07.2020 23:52
Рубрика: В мире

Аляска оставит памятник Баранову у себя, несмотря на предложение России

Текст: Константин Волков
Фото: Анна Верная / РИА Новости Фото: Анна Верная / РИА Новости
Фото: Анна Верная / РИА Новости

Мэр города Ситка Гэри Пэкстон заявил, что оставит у себя памятник первому Главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, хотя ранее российская сторона предлагала выкупить его. Об этом сообщает 16 июля РИА Новости.

Фото: facebook.com/russianamericasociety
На Аляске уберут из городского парка памятник правителю Русской Америки

Ранее за снос выступили часть жителей Ситки (до 1867 года - Новоархангельска, столицы русской Америки). Среди сторонников демонтажа памятника в основном тлинкиты - местные индейцы, которые конфликтовали с русскими из-за конкуренции в промысле каланов еще во времена русской Америки.

В начале текущей недели городской совет Ситки решил перенести памятник Баранову из центра города в местный музей, хотя о готовности выкупить монумент заявили Архангельск, Иркутск, Магадан. Кроме того, Координационный совет российских соотечественников США (КСОРС) запустил онлайн-петицию против сноса памятников, которая собрала около шести тысяч подписей. Выкупить памятник Баранову предложил и фонд Art Russe, занимающийся популяризацией русского искусства.

Бронзовый памятник Александру Баранову, управлявшему русскими поселениями в Северной Америке в 1790-1818 годах, был установлен в 1980-х годах Хеймсами - одной из старейших семей Ситки в знак благодарности к роли Баранова в развитии торговли в городе.

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