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Apple выпустила новую iOS 13.6. В ней есть очень важное изменение

Текст:   Антон Благовещенский
16.07.2020,  
13:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6, которая позволит использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля.

Установить iOS 13.6 могут все, у кого установлена предыдущая версия 13.x.

Функция CarKey работает с использованием технологии NFC и пока что поддерживается только автомобилями производства BMW. Разблокировка дверей осуществляется через приложение Wallet, где хранятся банковские карты - пользователю достаточно выбрать ключ в приложении и поднести iPhone к сенсорной зоне (она расположена в ручке водительской двери). Точно таким же образом заводится двигатель.

Виртуальный ключ от авто можно передавать другим людям - через мессенджер, причем владелец авто может ограничить время использования ключа.

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Из других изменений - исправленные ошибки, а также новые симптомы, которые можно добавлять в приложение "Здоровье" (эта функция работает только в США).

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