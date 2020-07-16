Apple выпустила новую iOS 13.6. В ней есть очень важное изменение

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6, которая позволит использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля.

Установить iOS 13.6 могут все, у кого установлена предыдущая версия 13.x.

Функция CarKey работает с использованием технологии NFC и пока что поддерживается только автомобилями производства BMW. Разблокировка дверей осуществляется через приложение Wallet, где хранятся банковские карты - пользователю достаточно выбрать ключ в приложении и поднести iPhone к сенсорной зоне (она расположена в ручке водительской двери). Точно таким же образом заводится двигатель.

Виртуальный ключ от авто можно передавать другим людям - через мессенджер, причем владелец авто может ограничить время использования ключа.

Из других изменений - исправленные ошибки, а также новые симптомы, которые можно добавлять в приложение "Здоровье" (эта функция работает только в США).