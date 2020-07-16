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16.07.2020 14:21
Рубрика: В мире

В Китае обнаружили 1100-летний архив династии Тан

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае в Синьцзян-Уйгурском автономном округе на северо-западе страны археологи обнаружили более 700 бумажных документов и деревянных табличек, относящихся к династии Тан (618-907 гг.).

Об открытии со ссылкой на заявление регионального института археологии сообщает информационное агентство "Синьхуа". Реликвии были найдены при раскопках в округе Юли. В древности здесь стояла высокая башня, которая исполняла функции своего рода маяка. Она использовалась воинами для передачи сигналов при помощи дыма и огня.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Всего археологи обнаружили свыше 1100 различных реликвий, включая бумажные документы и деревянные таблички с текстами. Часть из них уже удалось расшифровать. Например, бумажные реликвии содержат как личную переписку, так и литературные произведения.

Другие тексты представляют собой записи о военных объектах на всех уровнях вдоль линии обороны, в состав которой входила и несуществующая ныне сторожевая башня.

Ученые установили, что этот архив относится к периоду правления династии Тан. Реликвии помогут лучше понять, как в те времена в древнем Китае строились оборонительные укрепления. Кстати, данный регион в эпоху династии Тан был приграничным.

Еще одна любопытная находка была сделана на юге Китая. В провинции Гуандун археологи после нескольких месяцев раскопок обнаружили более 100 культурных реликвий и 65 гробниц, возраст которых составляет около 4000 лет. Они датируются эпохой позднего неолита и периодом правления династии Чжоу (1046-256 гг. до н.э.). В гробницах были найдены керамические и нефритовые изделия.

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