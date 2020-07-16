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16.07.2020 10:31
Рубрика: Общество

BBC и The Guardian сокращают штаты из-за пандемии

Текст: Владимир Шилов
Фото: CARL DE SOUZA / AFP Фото: CARL DE SOUZA / AFP
Фото: CARL DE SOUZA / AFP

Ведущие СМИ туманного Альбиона оптимизируют расходы и готовятся к сокращению штата, передает AFP. В Британской вещательной корпорации BBC в четверг сообщили о предстоящем увольнении 520 человек, а в газете The Guardian в ближайшее время без работы останутся 180 сотрудников.

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Непопулярные меры прежде всего коснутся административных работников и вспомогательного персонала, но уже к осени ряды местных журналистов также могут существенно поредеть.

Реорганизация необходима для повышения эффективности работы телеканала и газеты в условиях общего падения доходов от рекламы. Кроме того, на фоне пандемии часть сотрудников предполагается окончательно перевести на удаленку с меньшим объемом задач, соответственно, их зарплата будет также урезана.

На прошлой неделе об аналогичных планах сообщили в Reach plc - крупнейшей медиакорпорации королевства, которой в числе прочего принадлежат газеты Daily Mirror и Daily Star, а также несколько десятков региональных изданий.

Общество СМИ и соцсети Пандемия коронавируса COVID-19

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