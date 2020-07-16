Частные организации привлекут к оказанию государственных социальных услуг

С сентября некоммерческие организации (НКО) смогут оказывать государственные и муниципальные услуги в социальной сфере, а россияне будут выбирать, где их получать - в бюджетных или частных организациях. Закон, на основании которого негосударственным компаниям и индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе предоставят доступ к бюджетным средствам, публикует "Российская газета".

С победителями будет заключаться соглашение на выделение госсубсидии. Важно, что с них не нужно будет платить НДС, а это позволит создать равные условия налогообложения в государственном и частном секторе. Субсидию также можно будет получить уже за оказанные услуги по социальным сертификатам граждан: это еще одна новация, благодаря которой бюджетные деньги будут следовать за потребителем услуг. Получить госфинансирование частные компании смогут по шести направлениям: в сфере социального обслуживания населения, санаторно-курортного лечения, оказании паллиативной медицинской помощи, спорте, туризме и содействии занятости. В любом случае гражданам государственные и муниципальные услуги будут предоставляться бесплатно, а благодаря изменениям в законодательстве их доступность и качество должны повыситься.

Как отметила сенатор Галина Карелова, новый закон - значимый шаг на пути к полноценному участию НКО в развитии социальной сферы. "Необходимость повышения качества услуг в социальной сфере неоднократно подчеркивал президент. Благодаря участию некоммерческих организаций повысится конкуренция, социальные услуги станут доступнее для граждан, а качество их улучшится", - сказала она.

Карелова подчеркнула, что в законе обозначены новые механизмы включения некоммерческого сектора в оказание соцуслуг, учтены подготовленные Совфедом поправки, по которым НКО, признанные исполнителями общественно полезных услуг, получат преференции при участии в конкурсах. В дальнейшем, считает Карелова, нужно рассмотреть возможность расширения сфер, в которых смогут участвовать негосударственные компании.

Государственные и муниципальные услуги, несмотря на изменения, продолжат предоставляться гражданам бесплатно

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова сожалеет, что в число социальных услуг, которые могут оказывать некоммерческие организации как исполнители государственного или муниципального заказа, не вошло образование. По ее словам, именно в этой сфере сегодня очень много инноваций.

Она пояснила, что доступ НКО на рынок социальных услуг последние годы активно развивается. А некоторые модели, предложенные сегодня государством, ранее были опробованы в отдельных регионах как, например, социальный сертификат. По аналогии с родовым сертификатом, граждане, получившие такой документ, могли выбрать детский сад для своего ребенка.

Также Тополева-Солдунова подчеркнула, что впервые для частных НКО предусмотрено авансирование, поскольку раньше они получали выплаты только по факту и с большими задержками. Она уверена, что процесс оказания услуг в социальной сфере благодаря новому закону станет более прозрачным уже потому, что распорядитель бюджетных средств будет обязан публиковать информацию о том, как именно он распределяет свой заказ на социальные услуги.

Процесс оказания услуг в социальной сфере станет более прозрачным

Закон принят на пять лет. А его положения, которые касаются формирования государственного (муниципального) социального заказа, могут применяться с 2021 до 2024 года.