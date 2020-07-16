Чем современные подростки отличаются от советских

Российские ученые из Психологического института Российской академии образования (РАО) сравнили характеристики современных подростков и их сверстников из 1989 года. Это исследование поможет лучше понять старшеклассников и то, чем они отличаются от родителей.

Директор института Павел Сергоманов отметил: американская теория поколений, дети "X, Y, Z" - это, скорее, историческое эссе, которое сегодня описывает поколения массовой технологической среды. Глобализация сделала эту теорию популярной, но при этом она не показывает, как меняются люди - их ценности, когнитивные способности, эмоции, самооценка и уровень амбиций.

Российское исследование заполняет эти пробелы. Так, по данным ученых РАО, современные подростки стали более амбициозными, они хотят достигать более высоких целей, "выше ценят и больше уважают себя". Подростки в итоге научились понимать, что к чему в этой жизни.

- У них более высокая познавательная активность, современная школа научилась понимать их намного лучше, - рассказал Павел Сергоманов. - Особенно велика, мне кажется, роль дополнительного образования - у нас оно одно из лучших в мире.

Ученые отмечают: самая большая разница между советскими и современными подростками - в их ответственности. Психологи считают, что нынешние старшеклассники предпочитают перекладывать ответственность на других. Правда, дело тут не только в инфантильности и неготовности к принятию важных решений.

- Современное общество и не требует от детей личной ответственности, максимально ограждает их от инициативных действий, - считает завлабораторией научных основ детской практической психологии Психологического института РАО Алла Андреева. - Так что современные подростки адекватны обществу, в котором они растут.

Ну и еще немного фактов. Сегодня ребята предпочитают жить в настоящем "здесь и теперь". При этом они более эгоистичны: у них серьезно возросла мотивация личных желаний. А вот желания "для ближайшего" заметно сократились.

- Массовая идеология другого социально-экономического строя оказывала влияние на советских подростков - "прежде думай о Родине, а потом о себе", - замечает Павел Сергоманов. - Не берусь оценивать, насколько это лучше или хуже.

- Жить в настоящем предпочитают свыше 40 процентов респондентов, - говорит Алла Андреева. - Это также соответствует тенденции удлинения подросткового периода. Они рассматривают свой возраст как мораторий на принятие "взрослых" решений. Говорят, что переживают сейчас лучшие годы своей жизни.

Что подростки 30-летней давности и сегодняшние ребята думают о школе? Сравнение данных показало, что советские школьники относились к учебе в основном равнодушно, как к "школьной скуке". А вот сегодня для старшеклассников школа - это буря противоречивых эмоций. При этом ученые отмечают, что современные подростки более любознательны и активны в познании.

- В общественном сознании сформировалось представление о том, что определение своего места в жизни находится в тесной связи с уровнем и качеством образования, готовностью осваивать новые знания и умения, - объясняет Андреева.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования, сообщает РИА Новости.