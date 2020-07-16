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16.07.2020 20:25
Рубрика: В мире

Черным по белому

Чернокожие активисты обвиняют руководство музеев по всему миру в расизме и искажении исторической правды
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Более 10 бывших и нынешних сотрудников Смитсоновского Национального музея африканского искусства в США направили своему руководству гневное письмо, в котором заявили: на протяжении последних пяти лет они постоянно сталкивались на работе с расовой предвзятостью, враждебными словесными нападками, агрессией, унизительными комментариями и прочими неприятностями. А начальство, в основном белое, на соответствующие жалобы якобы никакого внимания не обращало и полностью их игнорировало.
В Бельгии, где главным объектом ненависти активистов стала фигура короля-колонизатора Леопольда II, основавшего Музей Центральной Африки в Брюсселе. Фото: AP В Бельгии, где главным объектом ненависти активистов стала фигура короля-колонизатора Леопольда II, основавшего Музей Центральной Африки в Брюсселе. Фото: AP
В Бельгии, где главным объектом ненависти активистов стала фигура короля-колонизатора Леопольда II, основавшего Музей Центральной Африки в Брюсселе. Фото: AP

Аналогичные письма пишут сотрудники и других американских музеев - от Сан-Франциско до Нью-Йорка их руководителей обвиняют в расизме, дискриминации, лицемерии и призывают восстановить справедливость. Досталось даже гиганту Метрополитен-музею, от директората которого подчиненные потребовали наконец обратить внимание на "выражение глубоко укоренившейся логики господства белых и культуры системного расизма" в стенах музея.

Фото: AP
В Бристоле снесли статую чернокожей активистке

Если с памятниками активисты движения "Жизни черных имеют значение" расправлялись с помощью грубой силы, то в случае с музеями в Штатах в моду вошли открытые письма. Как пишет портал Artnet news, они стали настоящим оружием, с помощью которого художники, кураторы, сотрудники галерей, педагоги, историки и многие другие организовывают собственные акции протеста. Часто они заканчиваются победой активистов: в отставку уходят неугодные начальники, которые не успели вовремя разглядеть в работе своего музея расистский подход, или закрываются целые выставки, как это было, например, в Новоорлеанском музее искусства, где одну из экспозиций уличили в воспевании "плантационной культуры" и белого супрематизма.

Но это - Америка. А что Европа? Ведь ее антирасистская волна стороной тоже не обошла. Но, в отличие от Нового Света, Старый не спешит идти на поводу у недовольных. Где-то им, конечно, удача улыбается. Как, например, в Бельгии, где главным объектом ненависти активистов стала фигура короля-колонизатора Леопольда II, основавшего Музей Центральной Африки в Брюсселе. Во времена своего правления Его Величество лично владел значительной частью центральноафриканской территории и посредством рабского труда вывозил оттуда каучук, слоновую кость и продовольствие. По иронии судьбы именно его музей, который создавался как памятник "славной" эпохе колонизации и научный центр, по указу парламента создаст специальную комиссию по установлению исторической правды о событиях в Африке, а также примирению с бывшими колониями.

В отличие от Нового Света, Старый не спешит идти на поводу у недовольных

А вот в соседней Германии протестующим против расизма активистам пока не удалось добиться уступок от музея Штедель, который выставил на одной из своих экспозиций картину Ziegelneger (дословно можно перевести как "кирпичный негр"). Это произведение 1981 года художника Георга Герольда одна из посетительниц выставки опубликовала в своем Инстаграме и назвала "расистским искусством". После этого на руководство музея обрушился шквал критики, кому-то резало глаза само слово neger, которое никто не подверг цензуре, а кого-то не устроила сама картина, на которой изображен чернокожий человек, пытающийся увернуться от летящего в него кирпича. Однако, несмотря на все нападки, директорат музея картину расистской не считает, а напротив - видит в ней повод критически подумать о самой проблеме расизма. Поэтому полотно убирать с выставки никто не будет.

Между тем

Громко звучат обвинения в расизме и - что самое главное - лицемерии и в Великобритании, где музеи обвиняют в том, что, несмотря на все свои заявления о поддержке движения BLM, они не спешат хоть сколько-нибудь менять внутренние порядки. В центре скандалов уже оказывались знаменитые Британский музей и Музей Виктории и Альберта, чьи руководители неоднократно подчеркивали свою приверженность идеям расовой справедливости, но в ответ на вопросы о конкретных преобразованиях ссылались на британское законодательство, которое мешает проводить какие-то кардинальные изменения.

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