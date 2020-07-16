ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня

Центризбирком намерен обкатать на предстоящих региональных выборах в сентябре формат многодневного голосования. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, региональные избиркомы согласны с таким предложением.

В четверг в ЦИК России прошло заседание с участием экспертов, на котором обсуждались дополнительные возможности для реализации прав избирателей в ходе Единого дня голосования 13 сентября.

"Что мы предлагаем сейчас: обкатать на этих выборах голосование в течение 2-3 дней", - сказала Элла Памфилова. "Мы во вторник очень подробно обсудили с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят. Ни от одной комиссии мы не получили негативного мнения", - добавил она.

Все комиссии, по словам главы ЦИК дали свои предложения на этот счет, в итоге принцип голосования в течение двух-трех дней был принят.

Памфилова пояснила, что юридическим основанием для проведения многодневного голосования в этом году стали дополнительные полномочия, которые ЦИК получил весной. Тогда законодатель внес в закон об основных гарантиях избирательных прав положение о том, что Центризбирком имеет право проводить досрочное голосование "в целях создания условий для защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав". Согласно этой норме, голосование может начаться не ранее десяти дней до основной даты.

"Для нас это дополнительные сложности, но во главе угла мы ставим не свои сложности, а все-таки интересы охраны здоровья избирателей", - подчеркнула Элла Памфилова.

Она напомнила, что ситуация с коронавирусом в разных регионах России развивается по-разному, поэтому избиркомам надо иметь механизмы, которые позволят "не тормозить важные процессы политического и общественного развития".