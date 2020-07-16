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16.07.2020 15:05
Рубрика: Власть

ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком намерен обкатать на предстоящих региональных выборах в сентябре формат многодневного голосования. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, региональные избиркомы согласны с таким предложением.

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В четверг в ЦИК России прошло заседание с участием экспертов, на котором обсуждались дополнительные возможности для реализации прав избирателей в ходе Единого дня голосования 13 сентября.

"Что мы предлагаем сейчас: обкатать на этих выборах голосование в течение 2-3 дней", - сказала Элла Памфилова. "Мы во вторник очень подробно обсудили с нашими коллегами из региональных комиссий, как они на это смотрят. Ни от одной комиссии мы не получили негативного мнения", - добавил она.

Все комиссии, по словам главы ЦИК дали свои предложения на этот счет, в итоге принцип голосования в течение двух-трех дней был принят.

Памфилова пояснила, что юридическим основанием для проведения многодневного голосования в этом году стали дополнительные полномочия, которые ЦИК получил весной. Тогда законодатель внес в закон об основных гарантиях избирательных прав положение о том, что Центризбирком имеет право проводить досрочное голосование "в целях создания условий для защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав". Согласно этой норме, голосование может начаться не ранее десяти дней до основной даты.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Эксперты: Голосование в течение нескольких дней удобно для граждан

"Для нас это дополнительные сложности, но во главе угла мы ставим не свои сложности, а все-таки интересы охраны здоровья избирателей", - подчеркнула Элла Памфилова.

Она напомнила, что ситуация с коронавирусом в разных регионах России развивается по-разному, поэтому избиркомам надо иметь механизмы, которые позволят "не тормозить важные процессы политического и общественного развития".

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