ЦСКА договорился с "Сан-Лоренсо" о трансфере Гайча

Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.

Как сообщает Tycsports, аргентинский клуб согласился отпустить своего футболиста в ЦСКА за 8,5 миллиона евро, а также пункте о выплате 20% при следующей продаже игрока.

Также сообщается, что условия личного контракта устроили и самого Гайча. Ожидается, что в четверг может быть объявлено о переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Гайч готов принять предложение от ЦСКА, поскольку считает, что этот клуб станет трамплином на пути в более сильную лигу.

На счету Гайча 23 матча за сборные Аргентыны U20 и U23 и 13 забитых мячей.