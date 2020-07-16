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Текст:   Марина Трубилина 
18:39 16.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)

Как метром сдует

До какого уровня опустятся ставки по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке, которая согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", должна достигнуть 7,9 процента в 2024 году, опустится до этого уровня уже к концу 2020 года, считает большинство аналитиков. Ипотека может продолжить дешеветь и дальше.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средние ставки по ипотеке на вторичное жилье, по данным ДОМ.РФ, в июне находились на уровне 8,46 проц. (в июне 2019 года - 10,79 проц.). На новостройки уже в мае средняя ставка с учетом госпрограмм опустилась ниже 6 процентов, отмечают в ДОМ.РФ.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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Сейчас средние ставки по ипотечным программам банков, но без учета льготной ипотеки, немного превышают 8 процентов, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. К концу года они могут опуститься до 7,5 проц. и ниже. "Дальнейшее снижение возможно, но будет зависеть от общей динамики ставок в экономике и стоимости фондирования банков. Потенциал снижения ключевой ставки уже во многом реализован в 2020 году", - говорит Доронкин. В среднесрочной перспективе возможно дополнительное снижение ставок на 0,25-0,5 процентных пункта, но это будет определяться динамикой инфляции.

Скорее всего, ставки, которые будут достигнуты в ближайший год, окажутся долгосрочными и в 2021 году будут держаться на уровне 7-7,5 процента. Нельзя исключать, что Банк России перейдет к стимулирующей политике, что будет означать снижение ставки ниже базового уровня инфляции в 4 процента, отмечает эксперт. "В таком случае возможен новый виток снижений ипотечных ставок, однако такой сценарий мы пока видим маловероятным", - считает эксперт.

Ипотека с господдержкой под 6,5 процента оживила рынок жилья

С учетом программ льготной ипотеки средние ставки в нынешнем году составят 7,5-7,8 процента, - прогнозирует руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Если ключевая ставка сохранится на текущем уровне при инфляции в 4 процента, то небольшой потенциал к дальнейшему снижению существует только за счет реализации системных мер по развитию ипотечного рынка - цифровизации, переводу всех процессов в электронный вид, а также развитию ипотечных ценных бумаг. В этом случае, по мнению Гольдберга, в среднесрочной перспективе ставка по рыночной ипотеке может составить около 7,5 процента и ниже.

"Ставка сократилась благодаря программе субсидирования ипотеки. Выделенные государством средства позволяют уменьшить ставки по ипотеке примерно на 2,5 процентных пункта ниже среднерыночного уровня. Соответственно, после завершения госпрограммы ипотека может подорожать", - считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Наиболее вероятно сохранение уровня около 6-7 процентов, потому что для дальнейшего уменьшения стоимости займов требуется смягчение кредитно-денежной политики, но это весьма рискованно в условиях низких доходов населения - низкая платежеспособность потенциальных заемщиков создает большие риски.

Фото: iStock
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Ипотека с господдержкой по ставке до 6,5 процента заметно оживила рынок жилья, говорит коммерческий директор ГК "А101" Анна Боим: выросла доля покупок квартир с использованием ипотечных кредитов, продажи второй месяц показывают осторожный рост, отыграв к началу второго полугодия примерно 17 процентных пунктов относительно резкого снижения в апреле. Для следующего качественного скачка рынку необходимы принципиально другие продукты, которые смогут расширить воронку продаж за счет снижения первого взноса по ипотеке или переноса даты первого платежа на месяц переезда в новую квартиру. Ставки по таким кредитам могут быть и немного выше нынешнего уровня. Но не исключено, считает Боим, что может быть пересмотрен целевой показатель нацпроекта в сторону еще более низкой ставки.

При отсутствии внешних потрясений ставка наверняка продолжит движение вниз и в 2021 году, считает коммерческий директор группы "Родина" Ксения Юрьевна. Но при условии восстановления и развития экономики в целом. Что касается возможного продления программы льготной ипотеки, то, как отметил на днях глава минстроя Владимир Якушев, после неоднократных дискуссий на площадке правительства был сделан вывод о том, что сначала нужно посмотреть результаты ее работы. Решение, продлевать ли ее или, может быть, как-то переформатировать, будет приниматься по итогам программы.

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