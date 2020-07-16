ДОМ.РФ прокомментировал отчет Счетной палаты об обманутых дольщиках

Компания ДОМ.РФ прокомментировала отчет Счетной палаты (СП) о ситуации с решением проблем обманутых дольщиков и сообщения СМИ о начатой в отношении нее проверке Генпрокуратуры. Накануне СП сообщила итоги анализа результативности применения в РФ законодательства, которое направлено на решение проблем обманутых дольщиков.

По мнению аудиторов, существуют риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам и дальнейшего роста их числа. Это обусловлено текущей экономической обстановкой и нехваткой финансирования. "С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков", - считает аудитор СП Светлана Орлова.

Сейчас в реестре числится около 48 тысяч обманутых дольщиков, тогда как по экспертным оценкам их общее количество - 180-200 тысяч человек, отмечают в СП. "За три года работы (с 2017 по 2019 годы) завершено строительство чуть более 3 тысяч жилых помещений, а компенсации выплачены немногим более 1 300 обманутым дольщикам", - сообщает СП. Вместе с тем, отмечают аудиторы, работа по восстановлению прав обманутых дольщиков началась в основном с середины 2019 года, оценить ее результативность сейчас невозможно.

В большинстве регионов вопрос обманутых дольщиков планируется закрыть в 2020-2022 годах, в 11 регионах - в 2023 году, и в 1 регионе - в 2025 году. Однако, по оценке Фонда защиты прав дольщиков, к началу нынешнего года необходимо было 686 млрд рублей, чтобы достроить 3137 жилых домов. По данным ДОМ.РФ, из федерального бюджета на эти цели в 2020-2024 годах потребуется около 722 млрд рублей. При этом в нынешнем году предусмотрено выделение фонду только 3 млрд рублей, а в 2021-2022 годах бюджетные ассигнования вообще не запланированы.

Ранее РБК сообщило, что СП направила обращение в Генпрокуратуру по фактам наличия признаков коррупции при предоставлении в 2018-2019 годах АО "ДОМ.РФ" бюджетных инвестиций в размере 11,8 млрд рублей. Деньги были предназначены для достройки объектов группы компаний "СУ-155". Однако ДОМ.РФ подчеркивает, что не являлся объектом последней проверки Счетной палаты и не получал в рамках нее ни одного запроса.

Генеральная прокуратура на данный момент запросила позицию АО "ДОМ.РФ" по выводам Счетной палаты. До Генеральной прокуратуры была доведена позиция ДОМ.РФ и исчерпывающие материалы для всестороннего анализа ситуации", - сообщает компания.

СП проводила проверку ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в 2018-2019 годах, уточняют в компании. После разъяснений, которые компания дала тогда о завершении строительства домов "СУ-155", представление СП в ее адрес было снято с контроля.