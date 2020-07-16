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16.07.2020 20:24
Рубрика: Происшествия

Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей

Текст: Иван Егоров

После проверки прокуратуры Москвы возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников "Матросской тишины". Их обвиняют во взяточничестве, превышении должностных полномочий и вымогательстве с содержащихся в СИЗО арестантов.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в ходе проверки было установлено, что двое должностных лиц из числа сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Москве вступили в преступный сговор, направленный на систематическое получение взяток от следственно-арестованных за обеспечение незаконного перемещения на территорию следственного изолятора сим-карт, телефонов, алкоголя и других запрещенных предметов.

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По данным прокуратуры, с января по июнь 2019 года на подконтрольные сотрудникам "Матросской тишины" расчетные счета, арестанты перевели взятки более чем на 5 млн рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, один из сотрудников за деньги незаконно организовал на территории СИЗО встречу лиц, содержащихся в изоляторе. Как подчеркнула Нефедова, наличие в СИЗО телефонов и других запрещенных предметов является грубым нарушением режима и может способствовать совершению лицами, содержащимися в СИЗО, преступлений, в том числе дистанционных хищений денег граждан с банковских карт граждан.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, где в отношении сотрудников СИЗО-1 УФСИН России по Москве - старшего оперуполномоченного оперативного отдела и инспектора отдела режима и надзора возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ о получении взятки, превышении должностных полномочий и вымогательстве.

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