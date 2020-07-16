Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда

С 1 января в России вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Вещи, включая блузки, рубашки, ветровки, куртки и плащи, будут оснащаться специальными кодами Data Matrix. Это позволит прослеживать движение товаров, минимизировать количество контрафакта на рынке.

При этом есть исключения. Купальники, нижнее белье и домашняя одежда, которые производятся в России и импортируются, пока маркироваться не будут. Об этом сообщила ведущий аналитик оператора национальной системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Юлия Гузиева. "Пока эти коды ТН ВЭД не входят в маркировку", - сказала эксперт в ходе онлайн-лектория.

Не потребуется маркировка и для товаров из категории сэконд-хенд, которые импортируются или производятся в России под другими кодами. Не нужно также маркировать вещи, которые отшиваются в ателье, уточнила Гузиева.

Эксперимент по маркировке товаров легкой промышленности стартовал в 2019 году. В системе - более 18 тыс. участников оборота, которые зарегистрировались в "Честном знаке". С 1 января 2021 года маркировка товаров легпрома станет обязательной. До 1 февраля 2021 года участники рынка смогут промаркировать остатки по упрощенной схеме.