Новости

Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется 13:17
Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты 13:12
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес 13:08
Путин не планирует поездку в Нью-Йорк на встречу с Трампом 13:07
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов 13:05
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа 13:04
В Шадринске завели уголовное дело после массового отравления шаурмой 13:03
Мишустин: Печатные СМИ смогут списывать на потери до 30% стоимости продукции 13:01
Chery показала "изысканный" интерьер нового кроссовера для России 13:00
Полиция Подольска расследует действия вандалов, "обезглавивших" Дзюбу 12:59
Актриса из "Твин Пикс" и Lost Гэйлин Джордж умерла в 55 лет от рака 12:54
Регионам выделят более 2,6 миллиарда рублей на тушение лесных пожаров 12:48
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Фургала 12:44
Владимир Путин перенес поездку в Крым 12:38
Наркологи рассказали, чем опасен алкоголь в жару 12:23
Вышел русский трейлер "В ожидании варваров" с Деппом и Паттинсоном 12:21
В Краснодаре без воды из-за ливней остались 30 тыс жителей 12:20
Банду из Нижнего Тагила обвинили в организации автоподстав 12:17
В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника 12:16
Сенатор прокомментировал идею штрафа до 50 тысяч рублей для шумных соседей 12:07
Tesla на автопилоте протаранила полицейский Ford и скорую помощь 12:02
В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк в медицинской маске 11:55
В Крыму назначена министр имущественных и земельных отношений 11:55
Гинцбург: Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут не вакцинироваться 11:52
Кончаловский прокомментировал замену Домогарова на Куценко 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 13:17
Рубрика: Экономика

Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется

Текст: Ольга Игнатова

Угрозы дефицита лекарственных препаратов в России нет. Об этом заявили представители Минздрава и Минпромторга в ходе "круглого стола", где обсуждалось введение с 1 июля 2020 года цифровой маркировки лекарств.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Перечень бесплатных лекарств для льготников будет расширен

"В отношении той продукции, которая обращается на российском рынке, мы достаточно спокойны, поскольку видим риски только лишь по той продукции, которая за последние два года вообще на российский рынок не поступала. Нужно в очередной раз проанализировать и понять, с чем риски такой дефектуры могут быть связаны", - отметил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

По отдельным лекарствам, произведенным до 1 октября, возможен ввоз по решению специальной комиссии. При этом разрешения можно получить в электронной форме с минимумом документов. Как рассказала руководитель управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова, в ведомстве работает система ввода в гражданский оборот. "Я думаю, что выдача согласований позволит нивелировать возможные риски для лекарственных препаратов, которые будут поступать в обращение", - отметила Трапкова.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Как работает маркировка лекарств

Один из крупнейших производителей "Р-Фарм" также не ожидает ни дефицита лекарств, ни повышения цен. "Уверен, что перебоев с лекарственным обеспечением не будет", - считает директор по экономике здравоохранения компании "Р-Фарм" Александр Быков. Гендиректор ЦРПТ, который выступает оператором ГИС "Мониторинг движения лекарственных средств", Дмитрий Алхазов отметил, что после 1 июля наибольшую активность в системе проявляют зарубежные производители.

"70% нагрузки, которую мы сейчас видим, и 70% действий исходят от инофармы. Это не может не радовать, дефицита препаратов нам точно ждать не стоит", - сказал Алхазов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Правительство Минпромторг Обязательная сертификация товаров

Главное сегодня

Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Гинцбург: Переболевшие COVID-19 в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками