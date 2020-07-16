Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется

Угрозы дефицита лекарственных препаратов в России нет. Об этом заявили представители Минздрава и Минпромторга в ходе "круглого стола", где обсуждалось введение с 1 июля 2020 года цифровой маркировки лекарств.

"В отношении той продукции, которая обращается на российском рынке, мы достаточно спокойны, поскольку видим риски только лишь по той продукции, которая за последние два года вообще на российский рынок не поступала. Нужно в очередной раз проанализировать и понять, с чем риски такой дефектуры могут быть связаны", - отметил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

По отдельным лекарствам, произведенным до 1 октября, возможен ввоз по решению специальной комиссии. При этом разрешения можно получить в электронной форме с минимумом документов. Как рассказала руководитель управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова, в ведомстве работает система ввода в гражданский оборот. "Я думаю, что выдача согласований позволит нивелировать возможные риски для лекарственных препаратов, которые будут поступать в обращение", - отметила Трапкова.

Один из крупнейших производителей "Р-Фарм" также не ожидает ни дефицита лекарств, ни повышения цен. "Уверен, что перебоев с лекарственным обеспечением не будет", - считает директор по экономике здравоохранения компании "Р-Фарм" Александр Быков. Гендиректор ЦРПТ, который выступает оператором ГИС "Мониторинг движения лекарственных средств", Дмитрий Алхазов отметил, что после 1 июля наибольшую активность в системе проявляют зарубежные производители.

"70% нагрузки, которую мы сейчас видим, и 70% действий исходят от инофармы. Это не может не радовать, дефицита препаратов нам точно ждать не стоит", - сказал Алхазов.