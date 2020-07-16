Эксперты говорят об опасности неоязычества

Плести венки из ромашек, прыгать через костры, петь акафисты Игорю Талькову, Распутину и Сталину вкупе с Николаем II, религиоведы и сектоведы предупреждают, что в России - вместе с сочувствующими - насчитывается около 100 тысяч неоязычников. Эти цифры недавно прозвучали на вебинаре "Неоязычество в современной России: угроза религиозного экстремизма".

По численности - это капля в море, но очень уж необычная капля.

Воззрения язычников иногда просятся в сборник юмористических рассказов. Боксер Александр Поветкин, например, рассказывает о рождении своей веры после просмотра мультфильма. И в свои гуру неоязычники часто записывают юмориста Михаила Задорнова (перед смертью, правда, не побежавшего искать священные дубы, а позвавшего известного православного священника, чтобы исповедоваться и причаститься). А некоторые адепты неоязычества прямо признают, что никаких богословских и просто книжных источников своей веры они не нашли, что она ими выдумана, но "боги нас простят".

Однако юмор юмором, но дело кончается подложенными в православные храмы бомбами, их поджогами, спиливанием поклонных крестов, а также убитыми в Санкт-Петербурге выходцами из Средней Азии. В крайних вариантах - это "религия" людей без сердца и без головы.

Судя по региональным соцопросам и анкетированию, большинство называющих себя неоязычниками учатся в ПТУ и колледжах. Многие занимаются спортом. Качают мышцы, не задумываясь о содержании того, что у тебя в голове.

Неоязычники стараются вписаться в социум, принимая активное участие в местных этнических фестивалях и смело подавая заявки на свое участие в муниципальные органы власти. Органы эти обычно не очень щепетильны, и "нет" неоязычникам говорят, когда уж получают совсем неудобоваримые предложения, как, например, поставить в мирных городских парках языческие фаллические символы.

Главная фишка неоязычников - невероятная примитивность

Наиболее активное общение и вербовки неоязычники обычно разворачивают в соцсети "ВКонтакте". И с самого начала не невинные разговоры часто заканчиваются обысками и уголовными делами, как это было, например, с "Детьми Перуна".

"Мы не специалисты по субкультурам, - подчеркивает иерей Александр Кузьмин из Борисоглебского храма в Саратове, - но занимаемся деструктивными сектами, вредящими государству и человеку".

Неоязычники часто являются питательной средой для такой деструктивности.

Поговаривают, что это наспех сляпанный и внедренный проект, специально и финансируемый Англией и Францией, но всякая конспирологическая версия по части убедительности часто сродни неоязыческим воззрениям.

История со старцем Сергием (Романовым) в Среднеуральском монастыре и необычное, не очень христианское поведение молодых монахинь в нем, а также казаков (хоть вроде бы и не реестровых), по мнению экспертов, тоже заставляет задумываться, если не о неоязыческих началах, то о возможной инспирированности этой истории.

Главная фишка неоязычников - невероятная примитивность. Но она оказывается привлекательной, и это вызов.