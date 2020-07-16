Эксперты оценили туристические предпочтения россиян

Более 60% россиян готовы к путешествиям внутри страны. При этом большая часть опрошенных выбирают курорты Крыма и Краснодарского края (53%). Таковы данные исследования компании IDF Eurasia.

"В Москве и в Санкт-Петербурге хотели бы отдохнуть 13% респондентов, еще 8% опрошенных россиян мечтают увидеть Алтай и озеро Байкал. Калининград и Карелию выбрали бы для посещения 7% и 6% опрошенных соответственно", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Респонденты, которые скорее бы не поехали в отпуск или точно не собираются (39%), основной причиной называют высокую стоимость поездки (36%) и уровень сервиса (27%). В опросе участвовали 4 тысячи 170 человек по всей стране в возрасте от 20 до 60 лет.