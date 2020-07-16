Эксперты опровергли предположение об отсутствии бессимптомных больных COVID-19

Тесты на коронавирус не всегда дают точный результат, так как многое зависит от стадии заболевания и времени, прошедшего после выздоровления. По анализам не всегда возможно определить, активен ли вирус или иммунная система уже с ним справилась, считает директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

"Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов", - сказала Лариса Попович РБК, прокомментировав недавнее заявление швейцарского иммунолога Беды Штадлера, который усомнился в наличии бессимптомного коронавируса

Швейцарский ученый считает, что тесты на коронавирус не способны определить активность вируса и степень подавления его иммунной системой. В итоге, заявил Штадлер, можно ошибиться в диагностике, приняв за активное заболевание наличие антител к вирусу, которые остаются в крови у переболевших.

Общераспространенное мнение большинства ученых, на котором строятся и рекомендации ВОЗ, - бессимптомные носители есть, и заразиться можно и от человека, который не знает, что он носитель вируса, потому что не имеет симптомов.

Так, по мнению профессора Школы системной биологии GMU (США) Анчи Барановой, тестирование на коронавирус и антитела может показать отрицательный результат на любой стадии заболевания CОVID-19. По ее словам, через несколько дней после заражения SARS-CoV-2 начинают проявляться симптомы заболевания, но это происходит не всегда. Тем не менее, на этой стадии зараженный уже опасен для окружающих, так как является носителем вируса и способен передавать его другим людям. По мнению эксперта, почти 40 процентов заразившихся получают вирус именно от бессимптомных носителей.

Такую же точку зрения в интервью "Российской газете" изложил и замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Результаты тестирования зависят от качества диагностики и от используемых методов. При пневмониях возбудитель находится в мокроте или в биоматериале, взятом из бронхов. Если тест ПЦР сдается именно так, то диагноз будет подтверждаться, - объяснил эксперт. - Но у многих пациентов с пневмониями мазок брали из носоглотки, а это бессмысленно. Есть фазность течения заболевания, и ее обязательно надо учитывать. На начальном этапе заболевания тест ПЦР из носоглотки покажет положительный результат, но если у больного уже развилась пневмония, вирус, условно говоря, уже "опустился" в нижние дыхательные пути, и "искать" его надо именно там".

Александр Горелов также рассказал, что для диагностики COVID-19 можно использовать и антительные тесты. "Но этот тест может также говорить и о том, что человек уже переболел коронавирусом. Ранние специфические антитела класса IgM появляются на пятый - седьмой день заболевания, а начиная со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые - полгода и, возможно, больше. По наличию в крови антител IgM можно судить о том, болен человек или нет в данный момент, а наличие антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание. Это тестирование также помогает выявить тех, кто переболел COVID-19 без симптомов", - пояснил Горелов.