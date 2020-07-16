Фильм "Солнце в ночи" с Джиллиан Андерсон выходит в Интернете

На цифровых платформах 17 июля выходит романтическая комедия "Солнце в ночи" (The Sunlit Night), премьера которой состоялась в этом году на фестивале Sundance. Режисер Давид Внендт экранизировал одноименный роман-бестселлер Ребекки Динерштейн. Первые кадры картины - три маститых критика что-то разглядывают. И критикуют вслух. Зритель испытывает ощущение, что взоры специалистов обращены на него самого, и их слова относятся лично к нему. Но нет! Все это касается героини фильма - молодой художницы, которая никак не может найти себя в этом мире. Пережитого ей не хватает, чтобы вложить в свои творения глубину. Почерка своего нет. А вот тотальная неопределенность в самой жизни - есть в полной мере.

Возможно, кто-то уже успел посмотреть сериал "Робкий голос", который на днях вышел на сервисе Apple TV +. Там главная героиня - певица, которая также не может найти себя. Впрочем, у нее на поиски есть несколько серий, и, возможно, второй сезон, в то время, как у героини "Солнца в ночи" всего полтора часа одного фильма. В сериале "Робкий голос" главная героиня постигает мир через звуки - ее восприятие реальности устроено так, что девушка даже слышит, как падают капли. В фильме "Солнце в ночи" художница Фрэнсис в исполнении Дженни Слейт постигает мир не только через краски, но через шедевры живописи. И этот сравнительный ряд - то, что в первую очередь делает эту картину необычной. Более того, это не просто сравнения - они сделаны с большим знанием предмета и с великолепным чувством юмора. Все это довольно заразительно - до такой степени, что хочется потом пойти в картинную галерею - например, в Третьяковку - и начать "совмещать" сюжеты картин со своей собственной жизнью.

Поскольку, как уже было сказано, в жизни Фрэнсис полный застой - с бойфрендом рассталась, жить негде, родители разводятся, к тому же младшая сестра выходит замуж за парня, который категорически не нравится отцу, вследствие чего назревает скандал, девушка решает на время исчезнуть. Но надо же - запланированная поездка в Токио, как выясняется, досталась другому кандидату. А на нее возлагалось столько надежд! Однако есть предложение поработать в Норвегии, где предстоит... красить сарай. Впрочем, душевное состояние Фрэнсис таково, что выбирать не приходится. Север так север!

Красоты Норвегии - глубина величественной природы этой страны - второй "магнит" фильма "Солнце в ночи". Здесь можно оказаться один на один с собой и прислушаться к своим желаниям любому художнику - жаль, что не все они могут отправиться в эту страну. Вот только как быть, если почти все время занимает пресловутый сарай. А красить его нужно потому, что уже состоявшемуся знаменитому художнику понадобился подмастерье в его необычном арт-проекте. Далеко не каждому удается разглядеть солнце в сарае. Тем временем основной посыл фильма именно в этом. Осознание красоты приходит к героине постепенно. Но до этого ей придется увидеть, какие причудливые формы принимает такое явление, как поиски человеком собственного "я". Например, персонаж звездного голливудского актера Зака Галифианакиса, чтобы пройти этот путь, должен несколько лет провести в образе викинга. Делает он это, правда, по собственному желанию. Соврешенную красоту можно иногда встретить в подсобке супермаркета. А свою любовь - на похоронах. В этих парадоксах и есть жизнь. И это - третий стимул посмотреть фильм "Солнце в ночи".

"Но что же Джиллиан Андерсон?" - спросите вы. Звезда "Секретных материалов" и "Полового воспитания" выступает в фильме в небольшом эпизоде - играет мать избранника Фрэнсис. Но в этих нескольких сценах она - самая настоящая королева, хотя поначалу может показаться, что ее поместили в эту картину по ошибке. В ленте "Солнце в ночи" есть и русский след. Алекс Шарп, знакомый по фильму "Как разговаривать с девушками на вечеринках", играет здесь эмигранта по имени Яша, чей отец был русским. И в этом присутствует скрытый смысл, основанный на том, что русские - люди широкой души, и именно они могут оценить бескрайние просторы природы и духовные традиции, более того - готовы в своих поисках отправиться на край земли. Именно в такого мужчину и влюбилась по сюжету героиня Джиллиан Андерсон, и сила духа таких людей не могла не привлечь и Фрэнсис.

Фильм затрагивает и темы аскетичности, и отношения ученика и подмастерья, и делает это весьма своеобразно - можно понять, почему картину отобрали на самый престижный кинофестиваль мира, хотя она и сделана в якобы несерьезном жанре "ромком". Есть в "Солнце в ночи" и еще одна линия, связанная с тем, что стоит человеку "забить" на все, отвлечься от других и сконцентрироваться на своем внутреннем мире, как проблемы, которые ранее казались неразрешимыми и доставляли много волнений, "распутываются" сами собой. Родители вдруг осознали важность друг друга в своей жизни, и тема развода постепенно сошла на нет. Более того - отец (кстати, также художник, который нашел свое призвание совершенно неожиданным образом) пересмотрел свои взгляды и на будущего мужа младшей дочери.

Когда в конце фильма в кадре появляются уже прилично подзабытые за время действия суровые критики, у зрителя совершенно не остается сомнений, что рассматривают они не то, что сейчас предложит по сюжету режиссер, а именно его самого. В глазах критиков немой вопрос: "А ты нашел самого себя?!", хотя и говорят они про другое. И зрителю ничего не остается, кроме того, как идти и дорисовывать картину своей собственной жизни.