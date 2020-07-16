Финал турнира по киберфутболу пройдет 26 июля

Федерация компьютерного спорта России объявила, что гранд-финал по FIFA 20 пройдет 26 июля на базе Yota Arena в Москве. Напомним, что весь турнир проходит в режиме Ultimate Team на консолях Xbox One и PlayStation 4. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей, из которых 500 тысяч рублей получит обладатель Кубка России, 300 тысяч - серебряный призёр и 200 тысяч - бронзовый.

Как стало известно, в рамках Гранд-финала сперва пройдут матчи в отдельных дивизионах: Xbox и PlayStation 4, а затем победители дивизионов сыграют между собой в кроссплатформенном матче и выявят обладателя Кубка России. Серебряные призёры в каждом дивизионе сыграют в кроссплатформенном матче за 3 место. На данный момент список претендентов на звание чемпиона следующий: Xbox One - Роберт Фахретдинов (Республика Башкортостан), Степан Михович (Москва), Антон Кленов (Москва), Михаил Гура (Cанкт-Петербург); PlayStation 4 - Андрей Гурьев (Нижегородская область), Даниил Абельдяев (Cанкт-Петербург), Павел Скуратов (Липецкая область), Антон Костин (Москва).

Для обеспечения безопасности участников было принято решение провести Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу 2020 пройдёт без зрителей из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.