Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 190-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 341 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2011, N 50, ст. 7354; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 14, ст. 2018; 2016, N 23, ст. 3277) следующие изменения:

1) часть 1 после слов "может осуществляться" дополнить словами "на основании государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";

2) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг по спортивной подготовке, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, осуществляется путем установления государственного задания на оказание таких услуг.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7007; 2017, N 47, ст. 6850) следующие изменения:

1) статью 16 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", индивидуальная программа используется как социальный сертификат на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.";

2) статью 30 дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере социального обслуживания осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2025 года положения части 11 статьи 341 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", части 11 статьи 16 и части 9 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" действуют в отдельных субъектах Российской Федерации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 1 января 2025 года спортивная подготовка в Российской Федерации также может осуществляться организациями, указанными в части 1 статьи 341 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", на основании государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Президент Российской Федерации В. Путин