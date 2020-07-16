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16 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"

Дата подписания 13 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Бюджетный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 17, ст. 1929; N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2009, N 1, ст. 18; N 29, ст. 3582; N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 40, ст. 4969; 2011, N 49, ст. 7030, 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; N 52, ст. 7560; 2015, N 29, ст. 4343; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4458; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 30, ст. 4104; N 31, ст. 4437, 4454; N 40, ст. 5490; N 52, ст. 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376) следующие изменения:

1) в статье 69 1:

а) абзац седьмой признать утратившим силу;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.";

2) статью 78 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, являющимся исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей 784 настоящего Кодекса.";

3) в статье 781:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "государственного (муниципального) задания," дополнить словами "в том числе в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере,";

абзац четвертый после слов "настоящего пункта" дополнить словами "(за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 784 настоящего Кодекса)";

б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере некоммерческим организациям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, являющимся исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии со статьей 784 настоящего Кодекса.";

4) дополнить статьей 784 следующего содержания:

"Статья 784. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере

1. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации могут предусматриваться субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

1) на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного (муниципального) задания, предусмотренного статьей 692 настоящего Кодекса;

2) на оплату соглашения об оказании государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, заключенного по результатам конкурса;

3) на оплату соглашения о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере.

2. Предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета осуществляется в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования, на основании соглашений, заключенных по результатам отбора исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, заключаются на срок оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, указанный в государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, который может превышать срок действия доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.

4. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашениями, предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, остаются в распоряжении исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере при условии соблюдения ими условий, установленных такими соглашениями.";

5) в статье 161:

а) в пункте 5:

в абзаце первом слова "иных договоров," заменить словами "иных договоров (соглашений),";

в абзаце втором слова "иных договоров" заменить словами "иных договоров (соглашений)";

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им:

государственных (муниципальных) контрактов, казенное учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий таких государственных (муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги);

иных договоров (соглашений), казенное учреждение должно обеспечить согласование новых условий таких договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть договор (соглашение).

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора (соглашения) вправе потребовать от казенного учреждения возмещение только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий государственного (муниципального) контракта, иного договора (соглашения).";

6) в пункте 15 статьи 241 слова "781 и 783" заменить словами "781, 783 и 784".

Президент Российской Федерации В. Путин