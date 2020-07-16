Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и статьи 24 и 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 9, ст. 1014; 2006, N 6, ст. 637) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 17 слова ", за исключением военнослужащих женского пола, имеющих детей в возрасте до 16 лет" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы.";

2) в пункте 1 статьи 18:

а) в подпункте 4 слово "детей" заменить словами "детей в возрасте до 16 лет" , слова "гражданам женского пола - одного ребенка" заменить словами "гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель";

б) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

"41) имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 17, ст. 1587; N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; 2007, N 44, ст. 5280; N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; N 51, ст. 6149; 2011, N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7053, 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 26, ст. 3365; N 42, ст. 5610; N 49, ст. 6924; 2015, N 13, ст. 1802; N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 1, ст. 46, 53; N 27, ст. 3929; 2019, N 12, ст. 1229; N 18, ст. 2222; N 40, ст. 5488; 2020, N 12, ст. 1656) следующие изменения:

1) в подпункте "и" пункта 1 статьи 24 слова "26 недель" заменить словами "22 недель";

2) статью 51 дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Военнослужащий женского пола имеет право на досрочное увольнение с военной службы в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 26 февраля 1997 года N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".".

Президент Российской Федерации В. Путин