Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 201-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2002, N 19, ст. 1794; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607; 2006, N 19, ст. 2062, 2067; N 29, ст. 3122; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5723; 2009, N 52, ст. 6415; 2010, N 50, ст. 6600; 2011, N 51, ст. 7448; 2012, N 25, ст. 3270; N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5447; N 44, ст. 5636, 5637; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; N 48, ст. 6641; 2018, N 31, ст. 4847; N 32, ст. 5102; 2019, N 42, ст. 5804; N 49, ст. 6975; 2020, N 9, ст. 1121; N 24, ст. 3750) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"Выписки из решений о предоставлении жилых помещений, находящихся в федеральной собственности, в собственность бесплатно, выданные военнослужащим-гражданам, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, являются основанием для государственной регистрации права собственности указанных лиц и прекращения права собственности Российской Федерации и права оперативного управления федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, либо подведомственного ему учреждения или казенного предприятия на предоставленные жилые помещения. Форма выписки из решения о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно и форма акта приема-передачи жилого помещения определяются Правительством Российской Федерации";

2) статью 151 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. В случае невозможности предоставления военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы) жилых помещений по нормам, установленным пунктами 1 - 2 настоящей статьи, на основании письменного заявления указанных военнослужащих (граждан) и всех совершеннолетних членов их семей федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, может быть предоставлено жилое помещение в собственность бесплатно или по договору социального найма меньше норм предоставления площади жилого помещения, установленных пунктами 1 - 2 настоящей статьи, но не менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной в населенном пункте, в котором предоставляется жилое помещение.";

3) абзац первый пункта 31 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"31. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений либо жилые помещения в порядке и на условиях, которые предусмотрены пунктами 1, 16, 18 и 19 статьи 15 и статьей 151 настоящего Федерального закона, с учетом права военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы, на дополнительную общую площадь жилого помещения на дату его гибели (смерти) предоставляются членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с настоящим Федеральным законом до гибели (смерти) военнослужащего, членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, независимо от общей продолжительности военной службы, имевших основания для признания нуждающимися в жилых помещениях, установленные статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения, признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с настоящим Федеральным законом до гибели (смерти) гражданина, уволенного с военной службы.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин