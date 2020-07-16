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16.07.2020 21:19
Рубрика: В мире

ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс

Текст: Ольга Онежская

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что имитировало пропажу и гибель заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы задержать депутата, который заказал его убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Следователи Государственного бюро расследований совместно с СБ (Служба безопасности - прим. "РГ") задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

По данным правоохранителей, убийство Ботнара пытался организовать один из депутатов Черкасского городского совета, имя которого не называется. Причиной послужил личный конфликт на фоне распределения сфер влияния. Как рассказали в ГБР, депутат действовал через посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

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По данному факту уже возбуждено уголовное дело, а задержанному депутату грозит заключение на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что Ботнар пропал. Вскоре украинские правоохранители заявили, что устанавливают местонахождение чиновника и возбудили уголовное дело.

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