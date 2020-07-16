Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2"

Позиция правительства Германии в отношении реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" остается неизменной. Об этом ТАСС заявил представитель кабинета министров ФРГ на фоне последних высказываний госсекретаря США Майка Помпео о дополнительных санкциях против инвесторов и других участников проекта. Уточняется, что немецкие власти при этом "приняли к сведению заявления Помпео".

"Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства ФРГ по отношению к "Северному потоку - 2" была много раз изложена и остается неизменной", - цитирует источника агентство.

Напомним, что первая версия нового законопроекта о дополнительных санкциях была внесена в американский Конгресс 4 июня. Помимо "Северного потока - 2", сенаторы также предложили наложить санкции и на проект "Турецкий поток". В тексте законопроекта указано, что санкции теперь должны будут касаться более широкого спектра компаний, задействованных в строительстве газопроводов. Также они могут затронуть компании, которые "предоставили услуги по страхованию или перестрахованию этих (морских) судов, услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования, модернизации этих судов, а также услуги по проведению испытаний, проверок или сертификации, необходимых или связанных с эксплуатацией трубопровода "Северный поток - 2".