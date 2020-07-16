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16.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта

Текст: Денис Передельский
Фото: The Metropolitan Museum of Art (CC0) Фото: The Metropolitan Museum of Art (CC0)
Фото: The Metropolitan Museum of Art (CC0)

Международная команда ученых во главе с Крисом Стэнтисом из Университета Борнмута (Великобритания) изучила останки жителей Древнего Египта и установила, что таинственные гиксосы не были могущественной иностранной армией, захватившей владения фараонов.

Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Общепринятая теория гласит, что гиксосы завоевали часть Древнего Египта в XVIII-XVI веках до н.э. во времена правления XIII-XVII династий фараонов. Считается, что эта была целая группа различных народов.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Они не только захватили часть страны, но и основали собственную XV династию, которая управляла несколькими частями Египта приблизительно между 1638-1530 годами до н.э. Это был первый случай в истории Египта, когда страной правили иностранцы.

Однако новое исследование ставит под сомнение эту теорию. Стэнтис и его коллеги изучили образцы эмали зубов 75 человек, похороненных в древней столице гиксосов Телль-эль-Даба в северо-восточной дельте Нила. Они сравнили соотношения изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды в Египте и других регионах.

Это помогло определить географическое происхождение людей, которые жили в упомянутом городе. Анализ показал, что большая часть населения не была местной. Это были мигранты, которые родились за пределами Египта, но по каким-то причинам оказались в этом государстве.

Ученые также выяснили, что соотношение коренного населения и мигрантов было сопоставимо как в периоды правления египетских фараонов, так и после прихода к власти гиксосов.

Эта модель не согласуется с популярной версией о внезапном вторжении могущественного иностранного войска, якобы прибывшего из таинственной далекой страны. Напротив, она указывает на то, что такого вторжения не было. А что же тогда произошло?

Фото: Arrow Media
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Исследователи предполагают, что "вторжение гиксосов" на самом деле было внутренним делом страны фараонов. Это было действительно мультикультурное сообщество. Учитывая большой процент мигрантов в данном регионе, нетрудно предположить, что они постепенно занимали все более важные посты.

Археологи предполагают, что процесс прихода гиксосов к власти был не сиюминутным и не сопровождался насилием. Возможно, сменилось несколько поколений, прежде чем гикксосы окончательно пришли к власти.

Кстати, это первый случай, когда для изучения истории гиксосов археологи прибегли к помощи химии. Исследование будет продолжено. Ученые планируют уточнить генетику гиксосов и установить, представителей какого именно народа среди них было больше всего. Многие предыдущие исследования связывают их с народами Ближнего Востока.

"Археологическая химия, в частности изотопный анализ, указала нам на миграцию первого поколения во время крупных культурных преобразований в Древнем Египте, - говорит Стэнтис. - Вместо старых схоластических теорий о внезапном вторжении мы теперь видим много людей, особенно женщин, которые мигрировали в Египет до династии гиксосов. Мы считаем, что это постепенно вызвало серьезные экономические и культурные изменения. Это они, а не насилие, привели к первому иностранному правлению в Египте".

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