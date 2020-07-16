Новости

Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей 16:18
Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии 16:15
Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК 16:14
Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году 16:12
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 16:10
Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia 16:10
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19 16:06
Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова 15:37
Маск построит завод Tesla с площадкой для вечеринок 15:29
Вышел русский трейлер хоррора "Дьявол из мобилки" 15:27
Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера 15:26
Жители села на Ямале из-за нехватки вахтовиков построят дорогу сами 15:25
Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта 15:22
Запущена программа подготовки тьюторов для школ 15:18
Памфилова: Если голосование станет многодневным, его надо переносить с сентября 15:16
Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31 15:15
Глава МИД Азербайджана отправлен в отставку 15:14
Путин и Рухани обсудили борьбу с пандемией, Сирию и СВПД 15:13
В детском лагере под Кировом коронавирус выявили еще у 35 детей 15:11
Аэропорт Платов эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:11
Собянин: До конца года в Москве будет около 600 электробусов 15:10
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня 15:05
Всего 50 штук: Audi привезла эксклюзивный вседорожный "сарай" А6 15:00
У 19 российских моряков в Пусане выявлен COVID-19 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 15:14
Рубрика: В мире

Глава МИД Азербайджана отправлен в отставку

Текст: Юрий Чернов

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров решением президента страны Ильхама Алиева отправлен в отставку. Уволенный глава МИД занимал эту должность с апреля 2004 года.

В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Азербайджана и Армении

"Освободить Эльмара Магеррам оглы Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджанской Республики", - говорится в опубликованном на сайте президента распоряжении.

Новым главой внешнеполитического ведомства назначен бывший министр образования Джейхун Азиз оглы Байрамов. О новом министре известно, что он родился в Баку в 1973 году, окончил экономический факультет Азербайджанского Государственного Экономического Университета и юрфак Азербайджанского Университета. Женат, имеет двух детей.

В мире экс-СССР Азербайджан

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
Какие страны и регионы мира вновь вводят ограничения из-за коронавируса