Глава МИД Азербайджана отправлен в отставку

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров решением президента страны Ильхама Алиева отправлен в отставку. Уволенный глава МИД занимал эту должность с апреля 2004 года.

"Освободить Эльмара Магеррам оглы Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджанской Республики", - говорится в опубликованном на сайте президента распоряжении.

Новым главой внешнеполитического ведомства назначен бывший министр образования Джейхун Азиз оглы Байрамов. О новом министре известно, что он родился в Баку в 1973 году, окончил экономический факультет Азербайджанского Государственного Экономического Университета и юрфак Азербайджанского Университета. Женат, имеет двух детей.