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16.07.2020 16:59
Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

Текст: Алексей Чуриков
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хейко Маас заявил, что объявленные Вашингтоном дополнительные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2" игнорируют европейское законодательство. В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP

Маас подчеркнул, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне. "Мы полностью отвергаем экстерриториальные санкции. В последние недели федеральное правительство проводило многочисленные переговоры с США... Мы четко изложили свою позицию. Мы считаем неправильным вводить санкции между партнерами", - добавил глава МИД ФРГ.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Немецкий МИД напоминает, что новые санкции затронут физические и юридические лица, которые участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или предоставлении связанных с этим услуг.

Новый пакет американских санкций не нашел понимания и со стороны представителей немецкого бизнеса. Председатель Восточно-германского экономического комитета Оливер Гермес заявил, что объявленные Госсекретарем США дополнительные санкционные меры являются по сути шантажом.

"Угроза немедленных санкций США против европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2", демонстрирует невероятно низкий уровень трансатлантических отношений. Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", - говорится в опубликованном на сайте комитета сообщении Гермеса.

Он также отметил, что уже сделанные инвестиции в размере двенадцати миллиардов евро находятся под угрозой. "Все европейские потребители газа должны рассчитывать на дополнительные ежегодные затраты в размере до четырех миллиардов евро, поскольку это беспрецедентное вмешательство США в европейский энергетический суверенитет приведет к дефициту поставок и, следовательно, к чрезмерным ценам", - предупреждает Оливер Гермес.

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В Восточно-германском экономическом комитете убеждены, что США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции для отстаивания своих экономических интересов. "У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства. Как уже было объявлено, Комиссия ЕС должна отразить все атаки на свой суверенитет извне и быстро представить жесткий набор ответных мер", - заключил Гермес, добавив, что санкции США "совершенно неприемлемы".

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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