Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье

Снизить цены на жилье в России можно, устранив излишние административные барьеры. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Из-за избытка административных барьеров от момента начала строительства до ввода дома в эксплуатацию сейчас проходит 4 года, рассказал министр. "Мы хотим уменьшить этот срок на год. Чем дольше строим, тем дороже стоимость квадратного метра - инфляция, банковский процент. За это заплатит в конечном счете потребитель", - пояснил он. Сократить сроки строительства в ведомстве рассчитывают поправками в нормативные документы, сообщает сайт KP.Ru.

Кроме того, предполагается ввести программу софинансирования для застройщиков с небольшой прибылью. Если разница между себестоимостью и ценой ниже 15 процентов, у компаний возникают проблемы с получением в банках проектного финансирования. А продать жилье дороже не позволяет платежеспособность населения в данном регионе. Поэтому такие компании не могут реализовать свои проекты. Регионов, где отмечаются такие проблемы, больше двадцати, сказал Якушев. Чтобы там продолжалось строительство, нужны меры господдержки. Добропорядочные застройщики получат субсидирование процентной ставки. Документы в Минстрое уже готовят.