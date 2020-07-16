Глава UFC верит, что бой Нурмагомедова состоится

Титульный поединок между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи, как и планировалось, состоится. Но где и когда? В четверг появился вариант с Лас-Вегасом в сентябре.

Хабибу Нурмагомедову нужно время, чтобы прийти в себя после смерти отца, и он снова сможет биться в октагоне. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным портала об ММА Sherdog, бой пройдет 19 сентября 2020 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Дата и место указаны в профиле Нурмагомедова. В качестве соперника значится Гэтжи.

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, который уступил Хабибу в сентябре 2019-го, уже отреагировал: признался, что будет болеть за соотечественника, ведь победа Гэтжи повысит его шансы на участие в титульном поединке.

- Полагаю, мне будет проще, если Джастин справится с Хабибом, - приводит слова Порье ESPN. - В этом случае я наверняка буду биться с ним за пояс, а я пока последний, кто его избил (в апреле 2018 года техническим нокаутом в четвертом раунде. - "РГ".).

Не забегает ли Порье вперед и выйдет ли вообще Нурмагомедов в октагон в ближайшие месяцы? Об этом может сказать президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Однако глава самого успешного и раскрученного промоушена хоть и не отказывается от планов провести поединок, но поставил решение этого вопроса на паузу. Он ждет, когда Хабиб выйдет на связь после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

После этого печального события в российских СМИ появилась информация о том, что наш чемпион завершил карьеру. Но Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, выступил с опровержением и попросил журналистов не спекулировать на теме и проявить уважение к бойцу и его семье в этой непростой ситуации. Вот и Дана Уйат, когда после очередного турнира UFC на "Бойцовском острове" в Абу-Даби его спросили о перспективах боя Нурмагомедов - Гэтжи в сентябре, подчеркнул, что Хабибу просто нужно дать время.

- Не думаю, что этот бой уже невозможен. Мы просто ждем вестей от Хабиба, - отметил Дана Уайт. - Я не тороплю Хабиба. Я связался с ним в тот самый день, и больше мы не общались. Считаю, что нужно оставить его в покое до того момента, когда он сам будет готов поговорить. Пусть почтит память отца и сделает все, что нужно.

Между тем

Новый российский чемпион UFC в наилегчайшем весе Петр Ян, который одержал победу над бразильцем Жозе Алдо, вернулся с поясом домой в Екатеринбург. "Сейчас есть некая пауза, чтобы немного отдохнуть и осознать, что надо готовиться к защите пояса", - заявил Петр. Многие эксперты считают, что претендентом на титул станет американец Алджамейн Стерлинг.