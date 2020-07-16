Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19

Всех прилетающих из-за границы россиян обяжут заполнять форму на сайте госуслуг и сдавать тест на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция.

Так, специальную форму на портале Госуслуг потребуется заполнить перед вылетом из другой страны при регистрации на рейс. В нее после возвращения нужно будет загрузить результаты теста на новую коронавирусную инфекцию, который должен быть сделан за три дня до вылета или в течение трех дней после возвращения домой. На борту воздушного судна россиянам будут выдавать анкеты, которые в течение суток поступят в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин.

Подтвердить отрицательный результат теста на коронавирус обяжут также иностранцев, которые прибывают в нашу страну. В случае отсутствия медицинского документа, им придется пройти лабораторное обследование в России, также в течение трех календарных дней после прибытия. При этом в отдельных случаях по решению компании авиаперевозчика иностранцев могут не пустить на борт самолета без отрицательного теста на COVID-19.