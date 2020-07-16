Грозит ли пересмотром русской истории в США борьба с памятниками

Власти американского города Ситка на Аляске приняли резолюцию о переносе памятника его основателю Александру Баранову из центра в местный исторический музей. Представители русской диаспоры в США опасаются, что это может открыть "ящик Пандоры" и привести к дальнейшему пересмотру всего русского исторического наследия в Новом свете.

Члены городской ассамблеи Ситки обсуждали вопрос о переносе памятника больше часа. По свидетельствам очевидцев, дискуссия носила очень эмоциональный характер. В итоге шестью голосами против одного было решено перенести монумент с его нынешнего места в центре города в местный исторический музей. После этого авторы другой резолюции, предлагавшей вынести вопрос на общегородское голосование в ходе местных выборов в октябре, сняли ее с повестки за ненадобностью.

"Мы считаем, что перенос памятника Баранову открывает "ящик Пандоры" и может привести к последующим переименованиям улиц, бульваров, островов и других топонимов на Аляске", - сказала в интервью "РГ" председатель координационного совета российских соотечественников в США Елена Брэнсон.

По ее словам, в ходе слушаний были озвучены предложения интерпретировать события времен Баранова только с точки зрения коренного населения.

В то же время, Брэнсон выразила удовлетворение тем, что памятник перенесут в музей, а не уничтожат вовсе.

"Мы хотим провести ряд мероприятий с образовательной целью по поводу русского наследия на Аляске", - сказала она.

При этом глава КСОРС США отметила обеспокоенность по поводу того, что власти Ситки вынесли свой вердикт памятнику первому правителю Русской Америки без обсуждения с общественностью, в том числе с русской диаспорой. "Нас очень беспокоит, что на волне протестных событий в США, без обсуждения и приглашения наших и представителей, скоропостижно принимаются такие решения", - отметила она.

Мэр Ситки Гэри Пэкстон заверил "РГ" в том, что "памятник будет перенесен в музей в уважительной и позитивной манере".

В свою очередь, член ассамблеи и бывший мэр Валори Нельсон, которая была самым активным противником переноса памятника, выразила уверенность в том, что на самом деле решение было принято давно келейным способом, и заседание стало лишь формальностью.

Косвенным подтверждением этому можно считать то, что Пэкстон еще полторы недели назад говорил о подобном решении с долей уверенности. "Мы работаем с местными организациями в позитивном конструктивном ключе. Соответствующее место в нашем музее - наиболее вероятный вариант", - сказал он "РГ" 3 июля.

"Очевидно, что вопрос был решен заранее, поскольку мэр Пэкстон начал выступление, сообщив, что встречался с представительницей коренных племен Кэти Хоуп Экриксон, и что они пришли к выводу о необходимости переноса", - сказала Нельсон.

По ее словам, три члена ассамблеи и еще три представителя племен тут же обрисовали, каким образом следует перемещать памятник.

"Для меня это собрание было очень трудным и эмоциональным. Когда стало очевидно, что наша с Кевином Мошером резолюция о вынесении вопроса на городское голосование в октябре не наберет необходимых четырех голосов, мы ее сняли с обсуждения. Мне очень трудно выразить свои чувства по поводу произошедшего. Могу только сказать, что я очень разочарована действиями нашей ассамблеи", - отметила Нельсон.

Александр Баранов был первым правителем Русской Америки и основал Ситку (тогда Ново-Архангельск) более 200 лет назад. Его именем назван остров Бараноф, на котором расположен город, а также Александровский архипелаг.

Пытаясь сохранить памятник на прежнем месте, КСОРС США обнародовал петицию к властям Ситки, которую подписали около 6 тысяч человек. В то же время, петиция сторонников переноса статуи набрала менее 3 тысяч голосов.