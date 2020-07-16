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16.07.2020 08:33
Рубрика: В мире

Губернатор Охлахомы стал первым главой штата, заразившимся коронавирусом

Текст: Максим Макарычев

Губернатор Охлахомы Кевин Ститт стал первым главой штата в США, заразившимся коронавирусом. Он сказал, что у него не было никаких симптомов заболевания и даже повышенной температуры. На видеоконференции он пояснил, что "чувствовал себя хорошо", а наличие инфекции выявил тест, который дал положительный результат на COVID-19.

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Республиканец Ститт, который является соратником Дональда Трампа, как и президент США выступал за раннее открытие экономики в США, в частности в Охлахоме. На протяжении всей пандемии он противился рекомендациям должностных лиц общественного здравоохранения Охлахомы, сообщает Washington Post. На митинге сторонников президента Трампа в Талсе, в его штате, который состоялся конце июня, он не был в маске. По его словам, он, как и глава Белого дома, вообще не думал о ношении лицевого покрытия и не верит, что подхватил вирус во время массового мероприятия, отмечает ВВС.

Сейчас Ститт поменял свое отношении к пандемии, особенно после того, как в среду в штате было зафиксировано рекордное - более тысячи - количество случаев инфицирования. Губернатор Охлахомы призвал жителей штата пройти тестирование, если почувствуют себя плохо и надевать маски на публичных мероприятиях. "В противном случае вы просто открываете большую банку с червями. Это личная ответственность", - заявил Ститт.

Многие губернаторы в США также прошли тестирование, у них был зафиксирован отрицательный результат, в то время как десятки сенаторов и членов палаты представителей заявили о наличии у них коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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