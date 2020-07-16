Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ

Сервис с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся хакерской DDoS-атаке. Серьезной, но не фатальной. Ее мощность в пике составляла до 6 гигабайт в секунду.

При этом работоспособность и доступность сервиса были сохранены. Атака была успешно отбита, сообщает Рособрнадзор.

- Проблем для участников экзаменов проведенная атака не создала, - заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Все они смогут своевременно ознакомиться со своими результатами.

Как рассказал заместитель директора Федерального центра тестирования (ФЦТ) Станислав Афанасьев, хакеры использовали для атаки сеть ботов.

- Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов. Впрочем, это не дает стопроцентной уверенности, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры, - рассказал Афанасьев. - Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована. Для ее реализации подключены серьезные ресурсы.

Важное уточнение от Рособрнадзора: на момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов еще не были загружены в систему. Загрузка результатов ЕГЭ на портал начнется сегодня, 16 июля.