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16.07.2020 02:30
Рубрика: В мире

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Злоумышленники пообещали удвоить переведенную сумму, если она поступит в течение получаса. По данным Bloomberg, хакерам удалось собрать уже 55 тысяч долларов.

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"Взломанными оказались также официальные страницы компаний Apple и Uber, личные аккаунты рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Сейчас специалисты Twitter расследуют произошедшее", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

На время проверки специалисты IT-отдела компании предупредили о возможных перебоях в работе социальной сети. Могут быть проблемы с доступом к некоторым функциям, так могут быть проблемы со сменой пароля и публикацией сообщений, говорится в сообщении технической службы Twitter.

В мире США Компании Информационные технологии Компании Информационные технологии Twitter

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