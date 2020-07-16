Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Злоумышленники пообещали удвоить переведенную сумму, если она поступит в течение получаса. По данным Bloomberg, хакерам удалось собрать уже 55 тысяч долларов.

"Взломанными оказались также официальные страницы компаний Apple и Uber, личные аккаунты рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Сейчас специалисты Twitter расследуют произошедшее", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

На время проверки специалисты IT-отдела компании предупредили о возможных перебоях в работе социальной сети. Могут быть проблемы с доступом к некоторым функциям, так могут быть проблемы со сменой пароля и публикацией сообщений, говорится в сообщении технической службы Twitter.