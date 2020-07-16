Хуснуллин: Более 1,6 тыс. обманутых дольщиков будут восстановлены в правах

Вопросы софинансирования завершения строительства трех проблемных домов и выплаты возмещения по одному дому в четырех субъектах РФ рассмотрел наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Председатель совета вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сказал:

- Я ставлю перед коллегами амбициозные задачи: мы должны наращивать объемы домов, по которым проводим Набсоветы. Выполнение этой задачи сейчас нужно стране, необходимо российским семьям. Впервые в истории РФ сформированы все механизмы для решения накопленной проблемы обманутых дольщиков. Должен заметить, что процесс рассмотрения домов на Набсовете Фонда встал на поток. Сегодня мы приняли решение о восстановлении прав более 1,6 тыс. дольщиков сразу в четырех регионах. Будем достраивать дома в Саратовской, Ярославской и Московской областях, а в Кемеровской области выплатим компенсации.

Права дольщиков проблемных домов будут восстановлены в Саратовской (ЖСК "Согласие"), Ярославской (СК "Мегастрой"), Московской ("Экспертстрой") и Кемеровской ("Участие") областях. На это решено направить более 3,4 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также из компенсационного Фонда. Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев в свою очередь рассказал:

- Фонд защиты прав дольщиков на ежедневной основе ведет работу по подготовке документов по проблемным объектам для рассмотрения на Наблюдательном совете. Вопрос помощи дольщикам проблемных объектов для нас, конечно, ключевой, во многих регионах ситуация достаточно острая. Люди ждут решения по домам, брошенным застройщиками-банкротами десятки лет назад. Хочу отметить, что вся накопленная проблема, а в едином реестре проблемных объектов на сегодня 3 099 домов в 72 регионах, будет решена. Многие субъекты РФ уже активно применяют и свои, региональные, механизмы восстановления прав дольщиков. Уверен, что при активной и слаженной работе всю накопленную проблему мы сможем решить к 2023 году.