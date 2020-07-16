Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Любовь Проценко 
15:05 16.07.2020

Хуснуллин: Более 1,6 тыс. обманутых дольщиков будут восстановлены в правах

Вопросы софинансирования завершения строительства трех проблемных домов и выплаты возмещения по одному дому в четырех субъектах РФ рассмотрел наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Председатель совета вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сказал:
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Я ставлю перед коллегами амбициозные задачи: мы должны наращивать объемы домов, по которым проводим Набсоветы. Выполнение этой задачи сейчас нужно стране, необходимо российским семьям. Впервые в истории РФ сформированы все механизмы для решения накопленной проблемы обманутых дольщиков. Должен заметить, что процесс рассмотрения домов на Набсовете Фонда встал на поток. Сегодня мы приняли решение о восстановлении прав более 1,6 тыс. дольщиков сразу в четырех регионах. Будем достраивать дома в Саратовской, Ярославской и Московской областях, а в Кемеровской области выплатим компенсации.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
"РГ" публикует закон о защите прав дольщиков

Права дольщиков проблемных домов будут восстановлены в Саратовской (ЖСК "Согласие"), Ярославской (СК "Мегастрой"), Московской ("Экспертстрой") и Кемеровской ("Участие") областях. На это решено направить более 3,4 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также из компенсационного Фонда. Генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев в свою очередь рассказал:

- Фонд защиты прав дольщиков на ежедневной основе ведет работу по подготовке документов по проблемным объектам для рассмотрения на Наблюдательном совете. Вопрос помощи дольщикам проблемных объектов для нас, конечно, ключевой, во многих регионах ситуация достаточно острая. Люди ждут решения по домам, брошенным застройщиками-банкротами десятки лет назад. Хочу отметить, что вся накопленная проблема, а в едином реестре проблемных объектов на сегодня 3 099 домов в 72 регионах, будет решена. Многие субъекты РФ уже активно применяют и свои, региональные, механизмы восстановления прав дольщиков. Уверен, что при активной и слаженной работе всю накопленную проблему мы сможем решить к 2023 году.

Сейчас читают

Недвижимость
15.07.2020

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью

Минстрой готовит предложения о поддержке низкомаржинальных проектов строительства жилья. Иначе застройщики в небольших городах просто не получат кредиты от банков. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев

Ипотека
15.07.2020

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Однако эти условия не распространяются на ипотеку по госпрограммам

Жилая недвижимость
14.07.2020

Подготовку участков под жилье спланируют на четыре года вперед

Подготовку участков под жилье спланируют на четыре года вперед

Минстрой принимает заявки от регионов на участие в программе стимулирования жилищного строительства на следующие четыре года. В заявках должно быть указано, какой объем жилья предполагается ввести до 2024 года и какие требуются средства из бюджета