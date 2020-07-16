Илон Маск впервые оказался в десятке богатейших людей планеты

Илон Маск впервые вошел в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние главы компаний Tesla и SpaceX оценивается в 70,8 миллиарда долларов.

"Рост доходов американского предпринимателя во многом эксперты связывают с увеличением стоимости акций Tesla. На момент закрытия торгов в среду она превышала 1541 доллар", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Журнал отдал Маску восьмую строчку рейтинга самых богатых людей планеты. На девятой - владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани, чье состояние эксперты оценили в 68,5 миллиардов. Замыкает десятку рейтинга один из основателей компании Google Ларри Пейдж, сумевший заработать 67,7 миллиарда долларов. Лидер рейтинга Билл Гейтс, один из основателей Microsoft. По данным журнала его состояние - 112,4 миллиарда долларов.

Компанию Tesla Илон Маск основал в 2003 году. Изначально она специализировалась на выпуске электромобилей, сейчас фирма занимается созданием различных энергонакопительных систем.