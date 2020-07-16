Иностранцев, которые учатся в России по квотам, станет на три тысячи больше

Количество студентов из-за рубежа будет постоянно расти. Так, в 2022 году их по плану будет двадцать три тысячи, а в следующем 2023-м - уже тридцать.
Заложено и дополнительное финансирование. В следующем году на цели привлечения иностранных учащихся понадобится более ста семидесяти миллионов рублей, в 2022-м - почти миллиард, а с 2023 года - более двух с половиной миллиардов.
"По численности обучающихся иностранных граждан РФ занимает шестое место в мире после США, Великобритании, Германии, Франции и Китая. В настоящее время доля иностранных студентов, в общей численности обучающихся в российских образовательных организациях, составляет около 7,3%", - сказано в пояснении к проекту.
Справка "РГ"
В российских вузах сейчас учится свыше трехсот тысяч иностранцев (это семь процентов студентов) более чем из ста семидесяти стран.