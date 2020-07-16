Иностранцев, которые учатся в России по квотам, станет на три тысячи больше

В следующем году количество иностранных студентов, которые учатся по квоте правительства России, достигнет восемнадцати тысяч человек. Об этом говорится в проекте документа, подготовленного Министерством науки и высшего образования РФ. Сейчас иностранцев, которые учатся на бюджетных местах, 15 тысяч.

Количество студентов из-за рубежа будет постоянно расти. Так, в 2022 году их по плану будет двадцать три тысячи, а в следующем 2023-м - уже тридцать.

Заложено и дополнительное финансирование. В следующем году на цели привлечения иностранных учащихся понадобится более ста семидесяти миллионов рублей, в 2022-м - почти миллиард, а с 2023 года - более двух с половиной миллиардов.

"По численности обучающихся иностранных граждан РФ занимает шестое место в мире после США, Великобритании, Германии, Франции и Китая. В настоящее время доля иностранных студентов, в общей численности обучающихся в российских образовательных организациях, составляет около 7,3%", - сказано в пояснении к проекту.

Справка "РГ"

В российских вузах сейчас учится свыше трехсот тысяч иностранцев (это семь процентов студентов) более чем из ста семидесяти стран.