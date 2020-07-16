"История пугачевского бунта" Пушкина выставлена на аукцион

"История пугачевского бунта" Александра Пушкина и еще 349 редких книг, рукописей, автографов, плакатов и исторических документов на общую сумму 30 миллионов рублей выставлены на торги, которые состоятся 23 июля. Аукцион проведет "Литфонд".

Среди представленных лотов наибольший интерес представляет "История пугачевского бунта" - единственная работа Пушкина-историка, изданная при его жизни, на что обратил внимание ТАСС. Этот свой труд Пушкин начал в 1831 году, когда получил доступ в госархивы, чтобы собрать материал для другого исторического труда - истории Петра I. Спустя два года Александр Сергеевич представил законченную работу Николаю I. "История пугачевского бунта" успешно прошла царскую цензуру и была напечатана в декабре 1834 года.

"Издание, по всей видимости, успехом у читателей не пользовалось, так как после смерти поэта на его квартире было найдено 1 750 экземпляров непроданной "Истории пугачевского бунта". Таким образом, большинство из существующих экземпляров можно назвать мемориальными - экземплярами, к которым Пушкин имел непосредственное отношение и держал их в руках. Особенно редка в комплектном состоянии", - поясняют в аукционном доме.

Стартовая цена лота определена в 950 тысяч рублей. Также на аукционе будут представлены и другие творения Пушкина, например, последнее прижизненное издание "Евгения Онегина" - стартовая цена 650 тысяч рублей или Сборник стихов поэта - стартовая цена 600 тысяч рублей.

Библиофилы оценят первое издание "Дневника путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла Леопольда I к царю великому князю Петру Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом", изданное в Вене в 1700 году. Корб стал первым иностранным автором, описавшим Россию при Петре I. Однако российские власти этот труд не оценили, книга была запрещена, а часть тиража уничтожена.

Среди других лотов с печальной издательской историей - издание Флетчера "О государстве русском или Образ правления русского царя" (1848), которое было запрещено по личному распоряжению Николая I. Экземпляры "Чтений" и оттиски были опечатаны и сданы на хранение в университетскую типографию. Текст в сборнике был заменен, разосланные подписчикам экземпляры возвращены, а в продажу книга так и не поступила.

В каталог аукциона также вошли редкие автографы и инскрипты. Среди них дарственные надписи Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии.