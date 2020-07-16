Новости

Пушков: Горбачев сознательно пошел на "геополитическую капитуляцию" 14:55
Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле 14:54
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет 14:46
В Zoom устранили серьезную уязвимость 14:40
Роскомнадзор сформулировал правила для указания на "иноСМИ" 14:37
В Москве девушка умерла во время липосакции 14:22
В Китае обнаружили 1100-летний архив династии Тан 14:21
Вильфанд: "Бархатный сезон" на Черном море продлится до октября 14:08
В Уфе из супермаркета украли банкомат с 2,5 млн рублей 14:01
Новый электрокроссовер Skoda сбросил почти всю маскировку 14:00
В Томске выпустят препарат для лечения неоперабельной опухоли печени 13:57
В Люберцах у москвича отобрали 500 тысяч рублей 13:54
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 13:53
Открылся пресс-центр XXIX "Славянского базара в Витебске" 13:47
В Египте в священной горе Абидоса обнаружены загадочные камеры 13:45
Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2" 13:44
Пойман сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет 13:34
В Петербурге Росгвардия будет охранять трамваи и троллейбусы 13:23
На Кубани с 18 июля откроются аквапарки и бассейны 13:22
"История пугачевского бунта" Пушкина выставлена на аукцион 13:22
Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется 13:17
Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты 13:12
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес 13:08
Путин не планирует поездку в Нью-Йорк на встречу с Трампом 13:07
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 13:22
Рубрика: Культура

"История пугачевского бунта" Пушкина выставлена на аукцион

Текст: Наталья Лебедева
"История пугачевского бунта" Александра Пушкина и еще 349 редких книг, рукописей, автографов, плакатов и исторических документов на общую сумму 30 миллионов рублей выставлены на торги, которые состоятся 23 июля. Аукцион проведет "Литфонд".

Среди представленных лотов наибольший интерес представляет "История пугачевского бунта" - единственная работа Пушкина-историка, изданная при его жизни, на что обратил внимание ТАСС. Этот свой труд Пушкин начал в 1831 году, когда получил доступ в госархивы, чтобы собрать материал для другого исторического труда - истории Петра I. Спустя два года Александр Сергеевич представил законченную работу Николаю I. "История пугачевского бунта" успешно прошла царскую цензуру и была напечатана в декабре 1834 года.

Фото: Анна Цветкова
На киностудии "Ленфильм" происходит "перезагрузка"

"Издание, по всей видимости, успехом у читателей не пользовалось, так как после смерти поэта на его квартире было найдено 1 750 экземпляров непроданной "Истории пугачевского бунта". Таким образом, большинство из существующих экземпляров можно назвать мемориальными - экземплярами, к которым Пушкин имел непосредственное отношение и держал их в руках. Особенно редка в комплектном состоянии", - поясняют в аукционном доме.

Стартовая цена лота определена в 950 тысяч рублей. Также на аукционе будут представлены и другие творения Пушкина, например, последнее прижизненное издание "Евгения Онегина" - стартовая цена 650 тысяч рублей или Сборник стихов поэта - стартовая цена 600 тысяч рублей.

Библиофилы оценят первое издание "Дневника путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла Леопольда I к царю великому князю Петру Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом", изданное в Вене в 1700 году. Корб стал первым иностранным автором, описавшим Россию при Петре I. Однако российские власти этот труд не оценили, книга была запрещена, а часть тиража уничтожена.

Вышел русский трейлер фильма "В ожидании варваров" с Джони Деппом

Среди других лотов с печальной издательской историей - издание Флетчера "О государстве русском или Образ правления русского царя" (1848), которое было запрещено по личному распоряжению Николая I. Экземпляры "Чтений" и оттиски были опечатаны и сданы на хранение в университетскую типографию. Текст в сборнике был заменен, разосланные подписчикам экземпляры возвращены, а в продажу книга так и не поступила.

В каталог аукциона также вошли редкие автографы и инскрипты. Среди них дарственные надписи Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии.

Культура Литература Александр Пушкин

Главное сегодня

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Собянин оценил возможность повторного введения карантина в столице
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Пять фильмов, которые мы запомнили благодаря музыке Эннио Морриконе
Музыкальный фестиваль "Новая волна" в этом году не состоится