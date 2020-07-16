Сексуальное насилие будет возрастать, пока дети бесконтрольно проводят время в интернете. Фото: iStock

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", как пандемия способствовала всплеску активности извращенцев.

Юрий Николаевич, а не из области ли конспирологии - связь пандемии и педофилии?

Юрий Жданов: Знаете, вы не первый, кто вот так скептически задает этот вопрос. Действительно, эта тема гуляет по различным конспирологическим сайтам стран Запада. Утверждается, что пандемия COVID-19 - это самая масштабная в истории разведывательная операция США, в ходе которой американские власти якобы выявляют педофилов.

Каким же образом? Может, и нашим правоохранителям будет полезен этот опыт?

Юрий Жданов: Согласно этой теории, скончавшийся приятель британского принца Эндрю миллиардер Джеффри Эпштейн, торговал не только несовершеннолетними девушками, но и совсем маленькими детьми. Он якобы приглашал на свой тайный остров мировую элиту, где ее представители развлекались и употребляли особый наркотический препарат адренохром. Это вещество, по данным конспирологов, вырабатывается детским организмом в момент страха и боли. Позже посвященным представителям элиты поставили адренохром, зараженный коронавирусом, чтобы таким образом американские власти могли выявить педофилов и арестовать их.

Что тут скажешь. Крутой сюжет.

Юрий Жданов: Казалось бы, это - всего лишь конспирологическая теория, придуманная людьми явно с больным воображением. Но на каком реальном фоне она получила развитие?

Во всем мире 2 миллиона детей в год становятся жертвами торговли для секса. От 240 тысяч до 325 тысяч этих детей эксплуатируют в Соединенных Штатах. Каждый год в Америку контрабандой ввозится более 17 тысяч, это около 46 детей в день. По данным Государственного департамента, в тройку штатов, занимающихся торговлей детьми, входят Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас.

Догадываюсь, что и Европа не отстает. Там у них - толерантность.

Юрий Жданов: Скандалы, связанные с педофилией, стали постоянным атрибутом европейской жизни. По статистике, которую приводит немецкий еженедельник Der Spiegel, ежегодно около 15 тысяч детей в Германии в той или иной форме подвергаются сексуальному домогательству. По самым осторожным оценкам, жертвами становятся примерно каждый десятый мальчик и каждая пятая девочка.

Цифры жуткие. Полагаю, что несмотря на европейскую широту взглядов и свободу нравов, с этим как-то борются?

Юрий Жданов: Пытаются. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ сейчас расследуют дело о педофилии, в котором появилось более 30 тысяч подозреваемых. Об этом сообщил 29 июня министр юстиции региона Петер Бизенбах. По его словам, речь идет как о распространении в интернете и хранении детской порнографии, так и конкретных случаях насилия над несовершеннолетними. Подозреваемые обмениваются подобной информацией на форумах и в мессенджерах.

Во всем мире 2 миллиона детей в год становятся жертвами торговли для секса. От 240 тысяч до 325 тысяч этих детей эксплуатируют в Соединенных Штатах

В свою очередь, местный главный прокурор Маркус Хартманн сообщил, что на соответствующих форумах преступники рассматривают насилие над детьми как "норму" и имеют огромную группу единомышленников.

В министерстве юстиции этой федеральной земли с 1 июля заработала рабочая группа, которая и занялась расследованием случаев педофилии в интернете.

Вот любопытно, почему эти извращенцы столь многочисленны и считают насилие над детьми - нормой? Ведь обычно, даже маньяки-убийцы понимают, что творят что-то не то, вот только ничего не могут с собой поделать.

Юрий Жданов: Ну, это давняя история, у старушки-Европы много интересных традиций. В той же Германии сейчас разгорается грандиозный скандал, связанный с чудовищным "экспериментом" немецкого сексолога Гельмута Кентлера, в рамках которого в 60-х годах многих беспризорных немецких мальчиков отдавали на воспитание опекунам-педофилам.

Самым шокирующим является то, что берлинские власти игнорировали свидетельства сексуального насилия. Это стало известно после того, как в середине июня этого года группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената.

На протяжении многих лет профессора социальной педагогики из Берлина Гельмута Кентлера считали прогрессивным ученым и одним из самых выдающихся сексологов страны. Книги Кентлера по воспитанию детей быстро раскупались, и он часто выступал в роли эксперта на радио и телевидении. Он утверждал, что дети также обладают сексуальностью и имеют право ее выражать. Поэтому снятие ограничений на интимные отношения между взрослыми и детьми может помочь последним высвободить свою сексуальную энергию, что, в свою очередь, будет способствовать их гражданской активности и демократизации всего немецкого общества.

И что, общественность, политики не били тревогу?

Юрий Жданов: Наоборот, среди сторонников такой теории тогда оказались и представители некоторых - в основном левых - политических сил. В частности, партии "зеленых". В то время некоторые "зеленые" даже рассматривали возможность упразднить статью Уголовного кодекса ФРГ, предусматривающую ответственность за сексуальные связи с детьми в возрасте до 14 лет. А еще несколько лет спустя политики от этой партии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия согласились добиваться легализации сексуальных отношений между взрослыми и детьми, если это происходит "по обоюдному согласию".

В конце 1960-х Кентлер начал воплощать свои идеи в жизнь. В то время он работал в Педагогическом центре Берлина и с ведома столичных властей начал передавать беспризорных мальчиков и юношей мужчинам-опекунам, которые в прошлом были осуждены за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Сколько детей пострадало, сложно установить.

Получается, что в Европе педофилы - во власти?

Юрий Жданов: По крайней мере, они туда рвутся. Голландская телекомпания RTL в конце прошлого года опубликовала расследование, доказывающее, что якобы расформированное в 2014 году общество "Мартейн" - его члены выступали за толерантность к педофилам и легализацию секса с детьми - до сих пор действует. "Мартейн" не только здравствует, но и создало в 2020 году политическое объединение - Партию любви к ближним, свободы и разнообразия.

А возможным это стало потому, что педофилы из правящей партии в Нидерландах - Народной партии за свободу и демократию - в прошлом уже пытались легализовать сексуальные отношения между взрослыми и детьми от 12 лет. И они свои взгляды не меняли.

И все-таки, причем здесь пандемия?

Юрий Жданов: Кризис, вызванный пандемией COVID-19, привел к резкому росту числа размещенных в интернете материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми, которых было немало и до пандемии. Европол 19 июня подготовил доклад "Пользуясь изоляцией: преступники и жертвы сексуального насилия над детьми в интернете во время пандемии COVID-19".

Вот главные выводы, к которым пришли авторы доклада.

В связи с ограничениями передвижения и другими мерами, принятыми во время пандемии, педофилы утратили возможность путешествовать и потому переключили свое внимание на обмен материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми, через интернет. В результате дети становились жертвами повторно, за счет распространения фотографий и видео с их изображениями. Сформировалась новая модель организованной преступной деятельности, представляющая угрозу для детей. Возрос спрос на такого рода материалы, который будет стимулироваться и по окончании режима самоизоляции. Об этом свидетельствует резкий скачок числа обращений на горячие линии в первом квартале 2020 года.

Что это за новая модель организованной преступности?

Юрий Жданов: Педофилы создали обширное сообщество, члены которого общаются виртуально в даркнете - закрытом аналоге интернета. Они организуют на своих форумах "конкурсы" для сбора и популяризации видео, содержащих сцены сексуальной эксплуатации и насилия над детьми. В период с марта по май общее число файлов, предоставляемых правонарушителями друг другу на нескольких самых известных форумах даркнета, значительно выросло. В одном из случаев число предоставляемых файлов увеличилось почти на 50 процентов, а в другом - почти вдвое.

В период пандемии у преступников пользовались популярностью профильные форумы в даркнете, которые использовались в качестве канала распространения своих материалов. В особенности это касается педофилов с необычными интересами, в том числе это относится к материалам, содержащим сцены сексуального насилия над младенцами и детьми, не умеющими говорить, а также оскорбляющим достоинство материалам со сценами пыток и особой жестокости в отношении детей. Во многих случаях преступники используют шифрование и устанавливают программное обеспечение для того, чтобы скрыть свои IP-адреса и избежать идентификации. Например, применяются виртуальные частные сети VPN и Tor.

Форумы служат местом встречи, и участие в них структурировано так же, как в ОПГ: с правилами вступления, кодексом поведения, разделением задач и строгой иерархией. Цель такой структуры заключается в обеспечении соблюдения правил и поощрении отдельных лиц в зависимости от их вклада в сообщество, который состоит в записи и публикации видео с изображением сексуального насилия над детьми, подстрекании других к сексуальному насилию и обеспечении идейной, технической и практической поддержки других участников.

По данным предыдущих докладов Европола, в таких форумах даркнета, многократно велись обсуждения пандемии COVID-19, в том числе появлялись полные энтузиазма сообщения о возможностях, которые откроются, когда дети будут проводить в интернете больше времени, чем прежде.

Юрий Жданов: Педофилы создали обширное сообщество в даркнете. Фото: Александр Корольков/ РГ

Помимо, так сказать, "эстетического" удовольствия от просмотров, преследуют ли педофилы финансовую выгоду?

Юрий Жданов: Несмотря на то, что преступниками движет, главным образом, желание получить доступ к очередным материалам, а не финансовой выгоды, в отдельных случаях они действительно хотят извлечь прибыль. Преступники часто платят за опосредованное сексуальное насилие над детьми. Когда одни смотрят прямую трансляцию сексуального насилия, совершаемого другими, - это называется "прямая трансляция" или "дистанционное сексуальное насилие над детьми в прямом эфире". Это - способ сексуальной эксплуатации, благодаря которому преступники, ограниченные в передвижении из-за пандемии COVID-19, продолжают совершать насилие, которому подвергаются дети по их требованию.

Еще один способ монетизировать такие материалы - загрузка их на серверы под видом объявлений по принципу "плата за клик". Эти материалы могут изначально иметь другой вид, повышая таким образом процент переходов на платформу и потенциальную прибыль за каждый клик.

Но помимо виртуального, присутствует и прямое насилие над детьми? Ведь откуда-то берутся эти ролики?

Юрий Жданов: И это самое страшное. Некоторые преступники, занимающиеся распространением таких материалов, записывают для этого видео физического сексуального насилия над детьми, совершенного лично. Из-за спроса на них существующая ситуация с сексуальным насилием со стороны этих преступников и других лиц над детьми будет сохраняться неизменной. Вполне возможно, что возросший за период пандемии оборот размещенных в интернете материалов, будет способствовать сохранению всего цикла и появление новых жертв и в реальном мире, и в виртуальном.

Сексуальное насилие над детьми через интернет будет представлять собой значительную угрозу до тех пор, пока дети бесконтрольно проводят длительное время в интернете - либо в свободные часы, либо в процессе обучения, участвуя в дистанционных образовательных мероприятиях.

Окончание пандемии изменит ситуацию?

Юрий Жданов: Вряд ли. По мнению Европола, ослабление ограничений на передвижение и открытие авиаперевозок вполне могут привести к увеличению числа перемещающихся преступников, которые ищут возможности сексуальной эксплуатации детей в определенных странах и регионах.

Ключевой вопрос

А что - в России?

Юрий Жданов: У нас ситуация несколько лучше. В январе-мае наблюдался незначительный рост подобных преступлений, предусмотренных статьей 242.1 УК РФ "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Всего совершено 301 такое преступление, что на 1,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Более половины - 53,8 процента - таких зарегистрированных преступлений приходится на пять субъектов Российской Федерации: Самарскую, Московскую, Свердловскую, Курскую области, Республику Марий-Эл.

По статье 242.2 УК РФ "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов", напротив, фиксируется снижение. Таких преступлений в январе-мае совершено 95, что на 16,7 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Всего в трех регионах, по сравнению с пятью месяцами 2019 года, количество преступлений по этой статье возросло - Свердловской, Нижегородской областях и Камчатском крае.

Наверное, в России не столь терпимы к извращенцам?

Юрий Жданов: Да, причем во всех слоях общества. За последние годы в стране усилена ответственность педофилов, укреплено международное сотрудничество в борьбе с этим явлением.

Требует реализации предложение Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании "реестра педофилов"

Но ситуация не стоит на месте. Например, требует реализации предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании "реестра педофилов", чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

Например, в Польше, Австралии, Казахстане и США уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Аналогичный ресурс должен быть и в России. С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

Законопроект о создании такого реестра находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 году его по "непонятным причинам" сняли с рассмотрения.