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16 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 155(8209)

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации"

Дата подписания 13 июля 2020 г.
Опубликован 16 июля 2020 г.

Принят Государственной Думой 23 июня 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2001, N 22, ст. 2125; 2007, N 50, ст. 6246; 2011, N 25, ст. 3534; 2012, N 31, ст. 4321; 2017, N 7, ст. 1029; 2018, N 1, ст. 44; N 53, ст. 8451) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 51 слова "в области транспорта" заменить словами ", осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта,".

Президент Российской Федерации В. Путин