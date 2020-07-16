Правительство России подготовило поправки, которые предусматривают штрафы в размере до 500 тысяч рублей за угрозы, поступающие должникам по кредитам от коллекторов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

Вначале Михаил Мишустин напомнил руководителям министерств и ведомств, чем они должны руководствоваться в своей работе. "Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей", - считает премьер. Решать задачу надо, опираясь на обновленную редакцию Конституции, поддержанную большинством граждан. "Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста, - сказал глава кабмина. - Нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретные результаты и отдачу от вложенных в нацпроекты средств и ресурсов".

В этой связи Мишустин обратил внимание на нормотворчество. "У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются", - заметил он. Ситуация постепенно улучшается, но, считает премьер, недостаточно. В последние месяцы, когда на фоне пандемии коронавируса выпускались новые и новые решения по поддержке граждан и бизнеса, кабмину удалось оперативно обеспечить правовую основу этой работы. "Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев", - распорядился глава кабинета министров. Он дал своим заместителям два месяца, чтобы полностью доработать все акты. То же самое должны сделать в органах исполнительной власти со своими ведомственными документами.

На защиту граждан направлены рассмотренные в ходе заседания поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект позволит оградить людей от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности. Такие долги, подчеркнул Михаил Мишустин, кредитные организации часто передают другим. "И те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", - сказал он. "В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов. Мы наделим ее соответствующими полномочиями", - заявил глава кабмина о сути поправок.

В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов

Налоговый кодекс также будет скорректирован для поддержки и развития отдельных отраслей экономики. Так, печатные средства массовой информации и книгоиздатели смогут списывать до 30 процентов стоимости своей продукции, если она потеряла товарный вид или устарела. Сейчас это допустимо только к 10 процентам тиража. "Почти треть бракованных или нераспроданных книг, журналов, газет можно будет отнести на расходы и снизить обязательства по налогу на прибыль", - подчеркнул председатель правительства.

К заседанию были оперативно подготовлены поправки в НК с комплексом мер по развитию российской IT-индустрии. По инициативе президента со следующего года компаниям снизят страховые взносы до 7,6 процента, а налог на прибыль - до 3 процентов. Такими ставками смогут пользоваться организации, получающие 90 процентов доходов от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, российские дизайн-центры, осуществляющие проектирование и разработку электронных изделий, а также разработчики программного обеспечения, в том числе в области искусственного интеллекта.

"Это будут одни из самых низких ставок в мире, что открывает огромные возможности для предпринимателей и специалистов, - заметил Михаил Мишустин. - Развивать проекты в России станет выгоднее, чем за рубежом". Министр финансов Антон Силуанов ожидает, что развитие отечественного IT-сектора позволит снизить зависимость российской экономики от энергоресурсов.

Отдельным решением правительство выделит в этом году три миллиарда рублей на осуществление региональных пассажирских перевозок и формирование региональной маршрутной сети. "Это позволит увеличить количество маршрутов субсидируемых перевозок и осуществлять региональные воздушные перевозки пассажиров по специальным тарифам, а значит, дополнительно перевезти не менее 450 тысяч человек", - заявил премьер-министр об ожидаемом результате.

Между тем

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предстоящий отчет правительства в нижней палате парламента. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, они затронули основные темы доклада и вопросы совместной нормотворческой работы. Ежегодный отчет правительства запланирован на 22 июля. В этом году мероприятие изначально должно было состояться в апреле, но затем было перенесено на июль из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.