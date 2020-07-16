Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в штате Оклахома

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Об этом свидетельствуют данные местного избиркома.

Уэст подал все необходимые документы и уплатил регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов. Артист также указал, что будет представлять партию Birthday Party, что можно перевести как "Партия дня рождения" или как "Вечеринка по случаю дня рождения".

Отметим, что 15 июля было крайним сроком подачи необходимых документов для регистрации независимых кандидатов в Оклахоме. Как передает агентство Associated Press, в качестве независимых кандидатов в этом штате также зарегистрировались пианистка Джейд Симмонс и бизнесмен Брок Пирс.

Таким образом, в момент выборов Уэст появится как минимум в избирательном списке Оклахомы. Хотя до сих пор не ясно, будет ли он действительно участвовать в президентской гонке. Накануне издание Intelligencer сообщило со ссылкой на советника рэпера Стива Крамера, что Уэст не будет баллотироваться на пост президента. В свою очередь издание TMZ сообщило, что команда артиста подала "заявление об организации" в Федеральную избирательную комиссию, сообщив, что комитет "Kanye 2020" будет выступать в качестве основного комитета избирательной кампании рэпера.

Напомним, что о своем намерении баллотироваться в президенты США Уэст сообщил 4 июля. Его сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.