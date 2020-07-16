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16 июля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 15 июля 2020 года № 409-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001) следующие изменения:

1) в пункте 7.2 слова "на дому" заменить словами "по месту жительства (пребывания)";

2) пункты 8, 8.4 признать утратившими силу;

3) в пункте 9:

подпункт 2 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) обеспечить выполнение требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".";

4) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Карелия поручить бюджетному природоохранному рекреационному учреждению Республики Карелия "Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия" определить маршруты посещения территории природного парка "Валаамский архипелаг" с 16 июля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия физическими лицами исключительно в составе организованных туристских и паломнических групп, прибывших с целью отдыха и туризма.";

5) абзац второй пункта 11.7 признать утратившим силу;

6) пункт 11.24 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить с 16 июля 2020 года деятельность в области демонстрации кинофильмов при условии обеспечения выполнения Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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