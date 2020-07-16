Катастрофа подсказала новый вариант борьбы с глобальным потеплением

Новости

Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 20:52
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 20:46
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 20:44
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 20:24
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 19:56
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 19:52
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 19:38
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
Молодым семьям дадут субсидии на погашение рефинансированных кредитов 18:37
В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа 18:31
Граждан, прилетающих из-за границы, обязали сдавать тест на COVID-19 18:26
ФК "Сочи" будет находиться на карантине в родном городе 18:24
Жителя Петербурга арестовали за вооруженное ограбление банка 18:09
ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 20:34
Рубрика: Общество

Спасительный астероид

Катастрофа подсказала новый вариант борьбы с глобальным потеплением
Текст: Сергей Деменко
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Как остановить глобальное потепление, опасность которого становится все очевиднее? Неожиданный вариант отыскали ученые, которые изучали причины знаменитого Ордовикского вымирания. Оно произошло примерно 466 миллионов лет назад и уничтожило 85 процентов видов и 60 процентов родов морских беспозвоночных животных.

За все время существования жизни на Земле произошло шесть крупнейших массовых вымираний. Последнее случилось примерно 65,5 миллиона лет назад, после чего исчезли динозавры. Его причиной ученые называют падение на Землю огромного метеорита. Этот взрыв поднял в воздух гигантское количество пыли, вызвав почти мгновенное резкое понижение температуры, что кардинально изменило климат. Планета превратилась в ледяной шар.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о вреде глобального потепления для здоровья

Совсем иначе происходило Ордовикское вымирание. Оно было не мгновенным, а постепенным, длилось около двух миллионов лет, что не привело к мгновенному исчезновению многих видов флоры и фауны, позволило им приспособиться к изменениям климата. К такому выводу пришла группа ученых, которая изучала породы возрастом около 466 миллионов лет. Они искали элементы, почти не содержащиеся в земных породах, а также изотопы, указывающие на признаки того, что их переносчик прибыл из космоса. И такая "улика" была обнаружена. Это внеземной гелий, он отличается от нашего всего одним нейтроном. Казалось бы, мелочь, но для науки это очевидный признак космического происхождения.

Что стало причиной такого "мягкого" сценария изменения климата? По мнению ученых, это столкновение двух гигантских астероидов между орбитами Марса и Юпитера, произошедшее примерно 466 миллионов лет назад. Оно выбросило огромное количество пыли, которая, достигнув Земли, загрязнила атмосферу нашей планеты, снизив за два миллиона лет температуру примерно на 10 градусов Цельсия.

Аналоги астероидов будут высвобождать мелкую пыль и блокировать солнечный свет

Эти далекие события натолкнули ученых на неожиданную идею: разместить на орбите нашей планеты несколько аналогов астероидов, которые будут непрерывно высвобождать мелкую пыль и частично блокировать солнечный свет. Этот мягкий вариант хорош тем, что уже проверен природой. А значит, мы уже знаем, к чему готовиться. В отличие от тех, которые сегодня предлагают другие исследователи. Работа опубликована в издании Science Advances.

Общество Наука Общество Экология

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет